DJ internacional Ashibah estreia no Acre em evento open air

A DJ e produtora dinamarquesa Ashibah fará sua primeira apresentação no Acre no dia 4 de julho, em um evento open air produzido pela AME, no Rancho Zanoni, em Rio Branco. A estreia marca a chegada de um nome consolidado da música eletrônica internacional ao estado e deve movimentar a cena local com uma proposta inédita de experiência musical ao ar livre.

Com trajetória construída em diferentes países, Ashibah nasceu na Dinamarca e foi criada no Egito, onde teve contato desde cedo com influências musicais diversas, como sons árabes, R&B e trance. Essa mistura cultural contribuiu diretamente para a construção de sua identidade artística, que combina vocais expressivos, composições autorais e produções voltadas para pistas de dança.

Ao longo da carreira, a artista ganhou espaço no cenário eletrônico global ao lançar músicas por selos reconhecidos internacionalmente, como This Never Happened, DFTD, REALM e Anjunabeats. Além disso, também colaborou com nomes de destaque, como o brasileiro Vintage Culture, ampliando sua conexão com o público do país e fortalecendo sua presença em line-ups relevantes.

Reconhecida por performances que equilibram intensidade e emoção, Ashibah se consolidou como uma artista que entrega experiências completas ao público, com sets que transitam entre o house melódico e o techno, mantendo forte interação com a pista. Essa característica tem garantido sua participação em festivais e eventos de grande porte ao redor do mundo.

A realização do evento no Acre representa um movimento estratégico para o fortalecimento da cena eletrônica local, que nos últimos anos tem buscado maior visibilidade e profissionalização. A proposta da AME segue essa linha, ao investir em atrações internacionais e em formatos diferenciados, como o open air, que valoriza não apenas a música, mas também a ambientação e a experiência do público.

De acordo com a organização, a noite está sendo planejada para oferecer uma estrutura completa, integrando som, iluminação e cenário em um espaço que favorece a conexão entre público e artista. A escolha do Rancho Zanoni reforça essa proposta, já que o local permite a realização de eventos ao ar livre com maior liberdade criativa.

A estreia de Ashibah no estado também acompanha o crescimento de eventos do segmento na região Norte, que tem atraído cada vez mais público e despertado o interesse de produtores em ampliar o alcance de festas e festivais fora dos grandes centros tradicionais.

A pré-venda dos ingressos será realizada exclusivamente pelos canais digitais da AME a partir do dia 28 de abril. Após essa etapa, as entradas também estarão disponíveis no site da Bilheteria Digital e em pontos físicos nas conveniências Pão de Queijo.

A expectativa é de que o evento reúna público de diferentes cidades do Acre e até de estados vizinhos, consolidando-se como um dos principais acontecimentos da música eletrônica na região em 2026.