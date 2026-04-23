Justiça Eleitoral amplia atendimento em Sena Madureira

Atualmente, Sena Madureira possui mais de 30 mil eleitores aptos a participar das eleições deste ano

Com a aproximação do fim do prazo para serviços eleitorais, a Justiça Eleitoral da 3ª zona intensificou o atendimento ao público em Sena Madureira. A medida foi oficializada por meio de uma portaria assinada pelo juiz eleitoral Eder Viegas, que estabelece funcionamento excepcional do Fórum Eleitoral em datas estratégicas.

De acordo com a determinação, os eleitores poderão buscar atendimento não apenas em dias úteis, mas também no sábado (25) e domingo (26), sempre das 8h às 15h. A iniciativa tem como objetivo evitar a sobrecarga nos últimos dias e garantir que todos consigam acessar serviços como emissão do primeiro título, transferência e regularização de pendências.

O chefe do cartório eleitoral, Rafael Rarisson, reforçou a importância de antecipar a procura. Segundo ele, a expectativa é de aumento significativo na demanda à medida que o prazo final se aproxima, o que pode gerar filas e atrasos para quem deixar para a última hora.

Outro ponto importante é que o atendimento especial também ocorrerá no dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, mantendo o mesmo horário de funcionamento.

Conforme o calendário da Justiça Eleitoral, o prazo final para resolver qualquer situação junto ao cadastro eleitoral se encerra no dia 6 de maio. Após essa data, o sistema será temporariamente fechado, sendo reaberto somente após o período eleitoral.

Atualmente, Sena Madureira possui mais de 30 mil eleitores aptos a participar das eleições deste ano, número que pode crescer com a regularização de novos cadastros nos próximos dias.