A governadora também ressaltou a importância dos jogos escolares como ferramenta de transformação social

Durante a abertura dos Jogos Escolares, realizada nesta quinta-feira (23), em Cruzeiro do Sul, a governadora Mailza Assis anunciou um pacote de investimentos voltado à educação, esporte, qualificação profissional e habitação para municípios do Vale do Juruá.

Segundo a gestora, serão destinados cerca de R$ 4 milhões para a reforma de escolas na região, além de R$ 1,5 milhão para a aquisição de aproximadamente 23 mil kits escolares, que serão distribuídos a estudantes da rede pública. “É o nosso compromisso com a educação, com as nossas crianças e com a dignidade da população”, destacou.

A governadora também ressaltou a importância dos jogos escolares como ferramenta de transformação social. De acordo com ela, o esporte contribui para a formação cidadã, promove lazer e ajuda a afastar crianças e jovens da ociosidade.

Entre outras ações anunciadas, está a oferta da CNH Social, voltada a pessoas em situação de vulnerabilidade, garantindo acesso gratuito à carteira de habilitação. Também será realizada a entrega de capacetes, como forma de reforçar a segurança no trânsito e reduzir acidentes.

Na área produtiva, o governo deve avançar na liberação de licenças ambientais, facilitando o trabalho de produtores, especialmente do setor madeireiro, contribuindo para geração de renda e fortalecimento da economia local.

Outro destaque é a formação de 250 alunos em cursos profissionalizantes por meio do IEPTEC. Segundo a governadora, mais de 18 mil pessoas já foram qualificadas pelo instituto, ampliando oportunidades no mercado de trabalho.

Na habitação, foram anunciadas 210 casas populares para a região: 90 unidades para Cruzeiro do Sul, 60 para Mâncio Lima e 60 para Rodrigues Alves.

As ações fazem parte de uma série de investimentos do governo estadual voltados ao desenvolvimento social e econômico do Vale do Juruá.