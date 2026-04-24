24/04/2026
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Durante chuva, árvore cai sobre casa e moradores ficam sem energia

Equipes da concessionária de energia foram acionadas

Por Ithamar Souza, ContilNet 24/04/2026 às 15:30
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Durante chuva, árvore cai sobre casa e moradores ficam sem energia
A árvore caiu durante forte chuva | Foto: Reprodução

Uma forte chuva registrada na tarde desta sexta-feira (24) provocou a queda de uma árvore de grande porte e gerou transtornos na cidade de Epitaciolândia, afetando moradores e interrompendo o fornecimento de energia elétrica.

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O incidente ocorreu na Rua Duque de Caxias, acesso ao bairro Baixa Verde, nas proximidades do cemitério municipal. Com o solo encharcado, a árvore não resistiu e acabou tombando, atingindo a rede elétrica e uma residência localizada do outro lado da via.

Apesar do susto e dos danos materiais, não houve registro de pessoas feridas. No entanto, a queda comprometeu a circulação no local, deixando o trecho totalmente bloqueado e impedindo a passagem de veículos.

Equipes da concessionária de energia foram acionadas e trabalham na retirada da árvore e na recuperação da rede elétrica. A expectativa é que o fornecimento seja restabelecido após a conclusão dos serviços e a liberação da via.

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