19/04/2026
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“E o edredom, sua cachorra?”: Avó de Jordana diverte a web

Fora do reality, a advogada brasiliense gravou o momento em que sua avó reagiu às cenas de intimidade debaixo das cobertas

Por Redação ContilNet 19/04/2026 às 20:04
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“E o edredom, sua cachorra?”: Avó de Jordana diverte a web
Quinta colocada do BBB 26, Jordana agora lida com a repercussão de suas jogadas e romances/ Foto: Reprodução

A vida pós-confinamento de Jordana Morais começou com uma dose extra de sinceridade familiar. Neste domingo (19), a advogada e quinta colocada do BBB 26 compartilhou com seus seguidores um momento icônico: a reação de sua avó ao descobrir os detalhes da participação da neta no reality show, especialmente os momentos debaixo do cobertor com o gaúcho Jonas Sulzbach.

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Em uma chamada de vídeo gravada pela ex-sister, o clima de carinho deu lugar à “cobrança” bem-humorada. Sem filtros, a avó disparou a pergunta que deixou Jordana visivelmente sem graça.

"E o edredom, sua cachorra?": Avó de Jordana diverte a web

Jonas e Jordana protagonizaram um dos momentos mais comentados da edição sob o edredom/ Foto: Reprodução

“E o edredom, sua cachorra?”, questionou a matriarca, arrancando risadas e deixando a brasiliense desconcertada.

O lance com Jonas Sulzbach

O episódio citado pela avó foi um dos pontos altos da trajetória de Jordana na casa. O envolvimento com Jonas começou de forma discreta durante uma festa, longe dos olhares dos outros brothers, mas ganhou força com o rápido episódio debaixo do edredom que incendiou as redes sociais na ocasião.

Muitos internautas e até mesmo participantes só descobriram a profundidade do “lance” após a saída de Jordana do programa, o que tornou a reação da avó ainda mais aguardada pelos fãs.

Reta final do reality

Jordana Morais encerrou sua participação no BBB 26 na última quinta-feira (16). Ela foi eliminada com 71,80% dos votos em um paredão de peso contra Ana Paula Renault (2,06%) e Juliano Floss (26,14%).

Mesmo fora da disputa pelo prêmio milionário, a advogada segue rendendo conteúdo aqui fora, provando que o “olhar clínico” da família é o julgamento mais difícil de enfrentar após o confinamento.

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