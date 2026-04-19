Fora do reality, a advogada brasiliense gravou o momento em que sua avó reagiu às cenas de intimidade debaixo das cobertas

A vida pós-confinamento de Jordana Morais começou com uma dose extra de sinceridade familiar. Neste domingo (19), a advogada e quinta colocada do BBB 26 compartilhou com seus seguidores um momento icônico: a reação de sua avó ao descobrir os detalhes da participação da neta no reality show, especialmente os momentos debaixo do cobertor com o gaúcho Jonas Sulzbach.

Em uma chamada de vídeo gravada pela ex-sister, o clima de carinho deu lugar à “cobrança” bem-humorada. Sem filtros, a avó disparou a pergunta que deixou Jordana visivelmente sem graça.

“E o edredom, sua cachorra?”, questionou a matriarca, arrancando risadas e deixando a brasiliense desconcertada.

O lance com Jonas Sulzbach

O episódio citado pela avó foi um dos pontos altos da trajetória de Jordana na casa. O envolvimento com Jonas começou de forma discreta durante uma festa, longe dos olhares dos outros brothers, mas ganhou força com o rápido episódio debaixo do edredom que incendiou as redes sociais na ocasião.

Muitos internautas e até mesmo participantes só descobriram a profundidade do “lance” após a saída de Jordana do programa, o que tornou a reação da avó ainda mais aguardada pelos fãs.

Reta final do reality

Jordana Morais encerrou sua participação no BBB 26 na última quinta-feira (16). Ela foi eliminada com 71,80% dos votos em um paredão de peso contra Ana Paula Renault (2,06%) e Juliano Floss (26,14%).

Mesmo fora da disputa pelo prêmio milionário, a advogada segue rendendo conteúdo aqui fora, provando que o “olhar clínico” da família é o julgamento mais difícil de enfrentar após o confinamento.