Elba Ramalho e Mauricio surgem em fotos raras com filho

A maturidade e o carinho prevaleceram em um registro que encantou os fãs nesta quarta-feira (23/04). Elba Ramalho e Mauricio Mattar, um dos casais mais icônicos dos anos 80, apareceram juntos em fotos raras publicadas por Luã Yvys, único filho da união entre a cantora e o ator.

Celebração com Tema Pokémon

O motivo do encontro foi o aniversário de 6 anos da pequena Esmeralda, filha de Luã. A festa, realizada no último domingo (19/04) e compartilhada hoje, teve como tema o universo Pokémon, fazendo sucesso tanto com as crianças quanto com os avós famosos.

O Registro: Luã, que costuma manter uma vida discreta longe dos holofotes, abriu uma exceção para mostrar a alegria da filha ao lado de toda a família. “Festejamos em família esse momento tão especial para a gente”, escreveu o músico na legenda.

Com informações do Metrópoles.

Trajetória do Ex-Casal

Elba e Mauricio foram casados entre 1985 e 1990. Embora tenham seguido caminhos diferentes na vida pessoal há mais de 30 anos, a relação de respeito sempre foi prioridade por conta de Luã, nascido em 1987.

Luã Yvys: O herdeiro seguiu os passos dos pais na arte, mas atua principalmente nos bastidores. Ele é o responsável pelo estúdio musical de Elba Ramalho e atua como compositor e instrumentista talentoso.

Curiosidade: Nova Fase de Elba

Além do encontro familiar, Elba Ramalho tem sido assunto frequente nas redes sociais por conta de seu novo visual. Aos 74 anos, a paraibana viralizou recentemente com procedimentos estéticos que realçaram sua jovialidade, mantendo a energia vibrante que a consagrou como a “Rainha do Forró”.