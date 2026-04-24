24/04/2026
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Enem 2026: prazo para pedir isenção da taxa é ampliado no Acre; veja

O prazo anterior encerrava nesta sexta, 24 de abril

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet 24/04/2026 às 11:28
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Enem 2026: prazo para pedir isenção da taxa é ampliado no Acre; veja
Participantes do Acre tem novo prazo para solicitar isenção de taxa do Enem/Foto: Reprodução

Os participantes do Acre que desejam solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 podem fazer o pedido até 30 de abril. A ampliação foi anunciada pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), nesta sexta-feira (24).

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O prazo anterior encerrava nesta sexta, 24 de abril. O novo prazo também vale para as justificativas de ausência no Enem 2025.

LEIA TAMBÉM: Isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 começa nesta segunda-feira

O pedido de isenção e a justificativa de ausência devem ser realizado na Página do Participante, com o login único do Gov.br. O Inep prevê a gratuidade para pessoas que se enquadrem nos seguintes perfis:

  • Estar matriculado no último ano do ensino médio em escola pública (em 2026);
  • Ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada, com renda de até 1,5 salário mínimo por pessoa da família;
  • Estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por serem de família de baixa renda, com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);
  • Ser participante do programa Pé-de-Meia.

Independentemente do pedido de isenção, o estudante precisará fazer a inscrição no Enem. O período de inscrição ainda será divulgado pelo MEC. A justificativa de ausência é destinada ao participante que conseguiu a isenção da taxa de inscrição no Enem 2025, mas faltou aos dois dias de aplicação e deseja solicitar isenção na edição de 2026.

Confira o novo calendário do edital de isenção:

  • Pedido de isenção da taxa e justificativa de ausência: até 30 de abril
  • Resultado dos pedidos: 13 de maio
  • Prazo para entrar com recurso: de 13 a 19 de maio
  • Resultado dos recursos: 25 de maio

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