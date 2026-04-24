Ex-prefeito conversa por vídeo com alunos em Brasília e destaca realização de sonho rumo à Disney e à NASA

Quem também ligou para os estudantes que irão aos Estados Unidos foi o ex-prefeito de Rio Branco e idealizador do projeto, Tião Bocalom. Em chamada de vídeo, nesta sexta-feira (24), o ex-gestor municipal e pré-candidato ao governo do Acre celebrou a aprovação dos vistos para a tão aguardada à viagem à Disney e à Nasa.

Do outro lado da tela, em Brasília, o clima era de euforia. “Estamos em frente à embaixada, acabamos de ter o visto aprovado de todo mundo. Ai, que legal! A gente está muito feliz por isso”, disse o professor responsável pelo grupo, em tom de comemoração. Ele ainda fez questão de reconhecer a origem do projeto: “É uma ideia de ação do senhor, viu? E a gente está muito feliz por isso”.

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A resposta veio carregada de orgulho. “Sucesso, viu? Estou orgulhoso de vocês! Orgulhoso!”, afirmou Bocalom, visivelmente emocionado ao ver o resultado do esforço coletivo. O ex-prefeito também destacou o significado da experiência para os alunos: “Realizaram o sonho dessa criançada”.

Durante a conversa, o diálogo seguiu leve e descontraído, com espaço até para curiosidades sobre a estadia na capital federal. “Vocês já deram uma volta em Brasília?”, perguntou. A resposta veio animada: “Já. Conhecemos todos os pontos turísticos de Brasília”. O professor reforçou: “A gente está fazendo um pouco de Brasília, conhecendo todos os pontos turísticos”.

Bocalom incentivou o grupo a aproveitar cada etapa da jornada. “Continuem firmes aí. E daqui a um dia vamos para os Estados Unidos, se Deus quiser”, disse, encerrando a chamada com um tom afetuoso: “Um beijo para todo mundo!”.

Veja o vídeo: