Veja o novo visual de Solange Couto após fim do BBB26

A vida fora da casa mais vigiada do Brasil pede novas fases, e Solange Couto levou isso ao pé da letra. Nesta sexta-feira (24/04), a ex-BBB utilizou seu perfil no Instagram para compartilhar o resultado de sua transformação capilar. A atriz, que foi um dos nomes marcantes do grupo Camarote na edição de 2026, agora exibe um corte curto e fios cacheados.
Gratidão aos Fãs
No vídeo da revelação, Solange não se limitou a mostrar a estética, mas aproveitou para desabafar sobre o acolhimento que tem recebido nas ruas após o reality:
“Estou recebendo tanto carinho, tanto acolhimento, tantas palavras lindas e sendo também cuidadosamente abordada na rua por tanta gente que está expressando um bem querer pra mim.”
Com informações do Metrópoles.
Reações Divergentes
Como é comum no pós-BBB, o novo visual virou campo de batalha nos comentários (antes de serem desativados):
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Elogios: Muitos fãs celebraram a leveza do corte. “Está linda com esse novo visual”, comentou um seguidor. “Uma nova mulher”, afirmou outro.
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Críticas e Deboches: Por outro lado, houve quem fizesse referências irônicas a “vídeos de desculpas” comuns entre eliminados, citando a falta de maquiagem ou roupas brancas.
Diante da polarização e de alguns comentários ácidos, Solange optou por desativar as interações no vídeo, focando apenas em viver o novo momento sem a pressão das redes sociais. A atriz segue como um dos nomes mais comentados da edição, especialmente após reencontros emocionantes de outros colegas de elenco, como Ana Paula Renault e Xuxa, que também repercutiram recentemente.