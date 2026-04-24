Veja o novo visual de Solange Couto após fim do BBB26

A vida fora da casa mais vigiada do Brasil pede novas fases, e Solange Couto levou isso ao pé da letra. Nesta sexta-feira (24/04), a ex-BBB utilizou seu perfil no Instagram para compartilhar o resultado de sua transformação capilar. A atriz, que foi um dos nomes marcantes do grupo Camarote na edição de 2026, agora exibe um corte curto e fios cacheados.

Gratidão aos Fãs

No vídeo da revelação, Solange não se limitou a mostrar a estética, mas aproveitou para desabafar sobre o acolhimento que tem recebido nas ruas após o reality:

“Estou recebendo tanto carinho, tanto acolhimento, tantas palavras lindas e sendo também cuidadosamente abordada na rua por tanta gente que está expressando um bem querer pra mim.”

Com informações do Metrópoles.

Reações Divergentes

Como é comum no pós-BBB, o novo visual virou campo de batalha nos comentários (antes de serem desativados):

Elogios: Muitos fãs celebraram a leveza do corte. “Está linda com esse novo visual”, comentou um seguidor. “Uma nova mulher”, afirmou outro.

Críticas e Deboches: Por outro lado, houve quem fizesse referências irônicas a “vídeos de desculpas” comuns entre eliminados, citando a falta de maquiagem ou roupas brancas.

Diante da polarização e de alguns comentários ácidos, Solange optou por desativar as interações no vídeo, focando apenas em viver o novo momento sem a pressão das redes sociais. A atriz segue como um dos nomes mais comentados da edição, especialmente após reencontros emocionantes de outros colegas de elenco, como Ana Paula Renault e Xuxa, que também repercutiram recentemente.