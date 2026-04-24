Referência de estilo e comportamento nas redes sociais, Poliana Rocha abriu o jogo nesta quinta-feira (23/04) sobre uma polêmica que a persegue há meses: a interpretação de suas postagens noturnas. O que começou como um hábito de quatro anos tornou-se alvo de teorias da conspiração entre os seguidores, que buscam “recados escondidos” em cada frase publicada.

O Apelido: “Diquinha da Noite”

Durante uma interação com fãs, Poliana foi questionada se o apelido carinhoso (ou irônico, para alguns) a incomodava. A resposta foi um banho de água fria nos críticos:

“Estou sendo chamada de tudo que gosto. Confesso que tenho um carinho especial pelas minhas diquinhas da noite. Porque elas não são só palavras, são pequenos toques de cuidado que alcançam o coração de muitas pessoas.”

Conexão vs. Especulação

Com informações do Metrópoles.

Poliana lamentou que a conexão genuína que construiu com o público esteja sendo distorcida. Segundo ela, o conteúdo é um exercício pessoal de reflexão e não uma arma de ataque:

Frequência: Ela mantém o quadro há quatro anos por demanda do público.

O Desabafo: “Ultimamente, toda diquinha da noite que eu tenho postado, as pessoas têm falado que é ataque pessoal”, pontuou a influenciadora, reforçando que continuará postando apesar dos burburinhos.

Contexto Familiar

A reação de Poliana acontece em um momento de alta exposição da família. Recentemente, a relação entre os filhos de Virginia Fonseca (sua nora) e a mãe de Vini Jr. gerou polêmica, e qualquer postagem de Poliana acaba sendo filtrada pelos fãs como uma possível reação a esses eventos. No entanto, a jornalista segue firme na postura de “paz e amor”, focando na saúde emocional e no bem-estar de sua comunidade digital.