24/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Estudantes da rede municipal de Rio Branco conquistam vistos para os EUA

Estudantes do 5º ano tiveram seus vistos aprovados em entrevista realizada na manhã desta sesta-feira (24)

Por Assessoria 24/04/2026 às 16:08
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Estudantes da rede municipal de Rio Branco conquistam vistos para os EUA

“Um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade.” A célebre frase de Neil Armstrong traduz o momento vivido por seis alunos da rede municipal de ensino de Rio Branco, que acabam de dar um importante passo rumo a uma experiência internacional transformadora.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Os estudantes do 5º ano tiveram seus vistos aprovados em entrevista realizada na manhã desta sesta-feira (24), na embaixada dos Estados Unidos, em Brasília. A comitiva — formada por alunos, professores e coordenadores pedagógicos — participou de todo o processo consular, incluindo entrevistas antes e após a aprovação, alcançando um resultado expressivo: 100% de aprovação.

Após a confirmação, os alunos compartilharam a conquista em entrevistas ainda na saída da embaixada, celebrando a etapa concluída com sucesso. Em seguida, participaram de uma videochamada com o prefeito Alysson Bestene, que comemorou o resultado e incentivou os estudantes para a próxima fase.

“Graças a Deus, estão todos com o visto! Parabenizo a todos por essa conquista. Agora é se prepararem para a viagem para Disney e a NASA. Missão cumprida! E que Deus abençoe o retorno deles, e estarei indo busca-los hoje no aeroporto”, destacou Bestene.

Estudantes da rede municipal de Rio Branco conquistam vistos para os EUA

Agenda institucional também incluiu contato por vídeochamada com o ex-prefeito Tião Bocalom. — Foto: Assessoria

A agenda institucional também incluiu contato por vídeochamada com o ex-prefeito Tião Bocalom, que parabenizou os alunos pela conquista.

Rumo ao conhecimento e à inovação

O intercâmbio tem como proposta oferecer uma vivência completa, integrando aprendizado científico, desenvolvimento cultural e experiências práticas. O roteiro inclui visita à NASA, onde os alunos terão contato com centros de inovação e atividades voltadas à ciência e à astronomia, além de momentos de integração nos parques da The Walt Disney Company, referência mundial em criatividade e tecnologia.

O professor Hélio Sebastião da Silva, gerente do departamento de ensino fundamental da Educação Municipal, ressaltou o significado do momento.

“A aprovação do visto é o selo de garantia de que todo o esforço desses alunos valeu a pena. Eles não estão indo apenas passear, estão indo expandir horizontes e representar a qualidade do ensino da nossa capital”, frisou.

Mais do que uma viagem, a iniciativa representa um investimento direto no potencial dos estudantes da rede pública, estimulando o desempenho acadêmico e ampliando horizontes.

Estudantes da rede municipal de Rio Branco conquistam vistos para os EUA

Comitiva retorna a Rio Branco ainda nesta sexta-feira (24).

Retorno e próximos passos

A comitiva retorna a Rio Branco ainda hoje, trazendo na bagagem não apenas os vistos, mas a certeza de que o esforço e a dedicação abriram portas para novas oportunidades. O embarque para os Estados Unidos está previsto para o mês de maio, marcando o início de uma jornada que promete impactar de forma duradoura a trajetória educacional dos participantes.

A Secretaria Municipal de Educação reforça que ações como essa evidenciam o compromisso com a qualidade do ensino e demonstram que, com incentivo e dedicação, os alunos podem alcançar conquistas que vão além das fronteiras — tão distantes quanto o espaço, mas cada vez mais possíveis.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.