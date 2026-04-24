Estudantes do 5º ano tiveram seus vistos aprovados em entrevista realizada na manhã desta sesta-feira (24)

“Um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade.” A célebre frase de Neil Armstrong traduz o momento vivido por seis alunos da rede municipal de ensino de Rio Branco, que acabam de dar um importante passo rumo a uma experiência internacional transformadora.

Os estudantes do 5º ano tiveram seus vistos aprovados em entrevista realizada na manhã desta sesta-feira (24), na embaixada dos Estados Unidos, em Brasília. A comitiva — formada por alunos, professores e coordenadores pedagógicos — participou de todo o processo consular, incluindo entrevistas antes e após a aprovação, alcançando um resultado expressivo: 100% de aprovação.

Após a confirmação, os alunos compartilharam a conquista em entrevistas ainda na saída da embaixada, celebrando a etapa concluída com sucesso. Em seguida, participaram de uma videochamada com o prefeito Alysson Bestene, que comemorou o resultado e incentivou os estudantes para a próxima fase.

“Graças a Deus, estão todos com o visto! Parabenizo a todos por essa conquista. Agora é se prepararem para a viagem para Disney e a NASA. Missão cumprida! E que Deus abençoe o retorno deles, e estarei indo busca-los hoje no aeroporto”, destacou Bestene.

A agenda institucional também incluiu contato por vídeochamada com o ex-prefeito Tião Bocalom, que parabenizou os alunos pela conquista.

Rumo ao conhecimento e à inovação

O intercâmbio tem como proposta oferecer uma vivência completa, integrando aprendizado científico, desenvolvimento cultural e experiências práticas. O roteiro inclui visita à NASA, onde os alunos terão contato com centros de inovação e atividades voltadas à ciência e à astronomia, além de momentos de integração nos parques da The Walt Disney Company, referência mundial em criatividade e tecnologia.

O professor Hélio Sebastião da Silva, gerente do departamento de ensino fundamental da Educação Municipal, ressaltou o significado do momento.

“A aprovação do visto é o selo de garantia de que todo o esforço desses alunos valeu a pena. Eles não estão indo apenas passear, estão indo expandir horizontes e representar a qualidade do ensino da nossa capital”, frisou.

Mais do que uma viagem, a iniciativa representa um investimento direto no potencial dos estudantes da rede pública, estimulando o desempenho acadêmico e ampliando horizontes.

Retorno e próximos passos

A comitiva retorna a Rio Branco ainda hoje, trazendo na bagagem não apenas os vistos, mas a certeza de que o esforço e a dedicação abriram portas para novas oportunidades. O embarque para os Estados Unidos está previsto para o mês de maio, marcando o início de uma jornada que promete impactar de forma duradoura a trajetória educacional dos participantes.

A Secretaria Municipal de Educação reforça que ações como essa evidenciam o compromisso com a qualidade do ensino e demonstram que, com incentivo e dedicação, os alunos podem alcançar conquistas que vão além das fronteiras — tão distantes quanto o espaço, mas cada vez mais possíveis.