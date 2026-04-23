Na nota, PCdoB e UJS destacaram a atuação política e o legado deixado pelo jovem militante

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e a União da Juventude Socialista (UJS) divulgaram, nesta quinta-feira (23), uma nota de pesar lamentando a morte do jovem Railley Pablo de Lima e Silva, de 22 anos, em Rio Branco.

Railley morreu após sofrer um grave acidente de trânsito na Via Chico Mendes, no bairro Comara, região do Segundo Distrito da capital acreana. Segundo testemunhas, ele conduzia uma motocicleta Yamaha Fazer, no sentido centro-bairro, quando teria levantado o capacete, possivelmente para cuspir, perdeu o controle da direção e colidiu contra o canteiro central da via.

Com a força do impacto, o capacete se soltou e o jovem bateu a cabeça no asfalto, sofrendo traumatismo cranioencefálico gravíssimo. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foram acionadas, mas Railley não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

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Na nota, PCdoB e UJS destacaram a atuação política e o legado deixado pelo jovem militante.

“Railley era um militante ativo da nossa União da Juventude Socialista e do nosso partido. Foi mais do que um camarada de luta, um amigo, um irmão de caminhada, alguém que deixará marcas eternas em cada pessoa que teve o privilégio de conhecê-lo”, diz trecho do comunicado.

As entidades também ressaltaram o espírito alegre e solidário do jovem.

“Dono de um coração generoso, era um menino adorável, cheio de sonhos e esperança em dias melhores. Sua alegria era contagiante, seu jeito leve e divertido iluminava os espaços por onde passava”, acrescenta a nota.

Ao final, PCdoB e UJS prestaram solidariedade aos familiares e amigos de Railley.

“Seguiremos honrando sua memória, mantendo vivos seus ideais e tudo aquilo em que acreditava. Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a todos que compartilham dessa dor. Saudades eternas, camarada!”, finaliza o texto.

Após a perícia no local do acidente, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.