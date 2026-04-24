Família pede doação urgente de sangue para paciente em Rio Branco

Paciente em tratamento na medula óssea precisa de doadores, com prioridade para tipo A+, no Hemoacre

Um pedido de doação de sangue com urgência está mobilizando familiares e amigos da paciente Maria Aucidea Cunha da Conceição, internada em Rio Branco. Ela está em tratamento de saúde relacionado à medula óssea e, devido ao quadro clínico, não está mais produzindo células sanguíneas de forma natural.

Atualmente, Maria Aucidea encontra-se internada no Leito 04 do Pronto Atendimento da Unimed, onde recebe acompanhamento médico. Diante da condição, a necessidade de transfusões se tornou essencial para a continuidade do tratamento.

A família faz um apelo à população para que compareça ao hemocentro e contribua com a doação. O tipo sanguíneo prioritário é A+, tanto para doação de plaquetas quanto de hemácias, mas outros tipos também podem ser aceitos conforme avaliação técnica.

Como doar

As doações devem ser realizadas no Hemoacre, em Rio Branco. No momento do cadastro, é fundamental informar o nome completo da paciente — Maria Aucidea Cunha da Conceição — para que a doação seja corretamente direcionada ao tratamento dela.

A mobilização busca ampliar o número de doadores e garantir o suporte necessário neste momento.