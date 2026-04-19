O economista e a irmã, Janielly Nogueira, trocaram farpas nas redes sociais após divergências sobre quem deve sair no último paredão da temporada

O clima de decisão do BBB 26 ultrapassou os muros da casa e provocou um racha na família de um dos participantes mais icônicos da história do reality. Na tarde deste domingo (19), Gil do Vigor protagonizou uma discussão pública com sua irmã, Janielly Nogueira, após divergirem sobre o destino de Ana Paula Renault, Leandro Boneco e Milena no último paredão antes da grande final.

A confusão começou na rede social X (antigo Twitter), quando Janielly manifestou sua torcida pela saída de Milena. O posicionamento não agradou ao economista, que rebateu a publicação da irmã de forma incisiva.

Discussão entre irmãos

Sem filtros, Gil questionou o engajamento da irmã com o programa. “E tu estás assistindo mesmo abençoada de Jesus? Melhor ficar quieta não irmã? Amém, obrigado!”, escreveu o ex-BBB. Janielly, no entanto, não recuou e fez questão de demarcar seu espaço como telespectadora.

“Oxe, Gil, te amo meu irmão, e respeito, mas quem trabalha na Globo é você, eu torço pra Ana Paula e acabou”, retrucou ela, deixando claro que sua preferência não mudaria pela opinião do irmão famoso.

O reflexo do caos na casa

A divergência entre os irmãos reflete o cenário de ruptura dentro do confinamento. Na manhã deste domingo, a aliança histórica entre Ana Paula Renault e Milena chegou ao fim de forma explosiva. Após uma troca de emojis negativos no Queridômetro, as duas iniciaram um bate-boca que selou a rivalidade na reta final.

Ana Paula acusou a aliada de preferir Leandro Boneco na final, declarando estar “decepcionada”. Milena, por sua vez, aceitou o novo status de adversária: “Continue com sua percepção de que eu soltei a mão de vocês”, disparou. Com o público dividido — inclusive entre os Vigorosos —, o resultado do último paredão será revelado na noite de hoje, definindo quem disputará o prêmio milionário.