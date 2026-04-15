A publicação foi feita no Diário Oficial do Estado

O governo do Acre tornou pública a convocação para posse dos candidatos aprovados no concurso da Educação. A publicação foi feita na edição desta quarta-feira (15) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Os candidatos aprovados devem comparecer no dia 17 de abril de 2026, às 16h, para a posse. Em Rio Branco, acontecerá no Auditório do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), na Estrada Dias Martins, 894, Jardim Primavera.

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Nos municípios, os aprovados devem comparecer ao Núcleo da Secretaria de Educação e Cultura.

em Acrelândia, está localizado na Avenida Adenilson Rogerio de Oliveira, Centro;

em Assis Brasil, na Rua José de Deus, S/Nº, Centro;

em Brasiléia, na Rua Benjamin Constant, 064, Centro;

no Bujari, na Rua Raio do Sol, nº 118, Centro;

em Cruzeiro do Sul, na Avenida 25 de Agosto, nº 4.320, Aeroporto Velho;

em Epitaciolândia, na Rua Travessa de Integração, s/n, Centro; em Jordão, na Rua Carlos Gonçalves de Farias, s/n, Centro;

em Mâncio Lima, na Rua Joaquim Generoso de Oliveira, nº 202, Centro;

em Marechal Thaumaturgo, na Rua Zilda Vasconcelos, nº 610, Centro;

em Plácido de Castro, na Rua Epaminondas Jácome, S/Nº, Centro;

em Porto Acre, na Avenida João Barbudo (antiga Linha 1), km 1, s/nº, Bairro Vila do Incra;

em Rodrigues Alves, na Avenida Ulisses Guimarães, nº 669, Dario Pereira;

em Sena Madureira, na Rua Maranhão, nº 1947, CSU;

e em Tarauacá, na Rua Justiniano de Serpa, S/Nº, Centro.

O candidato poderá obter informações referentes ao concurso da Educação por meio dos contatos telefônicos dos núcleos da Secretaria de Estado de Educação

e Cultura (SEE) ou junto à Secretaria de Estado de Administração (Sead), das 8h às 14h, por meio do endereço eletrônico concursos.gov@gmail.com.

Confira:

Concurso posse Educação