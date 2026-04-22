Candidatos têm até esta quinta-feira (23) para contestar o resultado da homologação das inscrições do certame

Em uma movimentação para garantir o amplo acesso dos candidatos, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) decidiu esticar o calendário do processo seletivo para brigadistas comunitários. Agora, quem teve problemas com a homologação da inscrição tem até esta quinta-feira, dia 23, para protocolar sua contestação e buscar a permanência no certame.

O objetivo da gestão estadual é que a seleção das 50 vagas disponíveis ocorra sem margem para dúvidas jurídicas, assegurando que o time que atuará nas Unidades de Conservação (UCs) esteja devidamente validado.

Como garantir a participação

Para não perder a chance, o candidato deve preencher o formulário específico de reavaliação. A entrega pode ser feita de duas formas:

Digital: Através do envio do documento para o e-mail oficial: brigadistas.acre@gmail.com . Presencial: Protocolando diretamente na sede da Sema em Rio Branco (Rua Benjamin Constant) ou no Cima, em Cruzeiro do Sul (Rua Absolon Moreira).

Logística de R$ 2 milhões para 2026

A reedição do projeto, que nasceu no ano passado, chega em 2026 com fôlego financeiro reforçado. Graças a parcerias com o Programa REDD+ Early Movers (REM) e fundos internacionais como a Fundação Re:Wild, o estado dispõe de R$ 2 milhões para equipar as equipes.

O valor será convertido em veículos de transporte e kits de combate, dando suporte tático ao Corpo de Bombeiros (CBMAC), que coordena tecnicamente os brigadistas voluntários. A meta é blindar as florestas acreanas contra o avanço das queimadas durante o período crítico deste ano.