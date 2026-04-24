Governo planeja “Novo Desenrola” com juros de 1,99% mensal

Governo Lula deve lançar ‘novo Desenrola’ em 1º de maio

O Ministério da Fazenda corre contra o tempo para finalizar os detalhes do “Novo Desenrola”, programa que visa atacar o recorde histórico de comprometimento da renda das famílias brasileiras.

Segundo o ministro Dario Durigan, a proposta deve ser apresentada ao presidente Lula nos próximos dias para um anúncio oficial na próxima quarta-feira, 1º de maio.

Quem poderá participar?

O foco principal desta nova fase são os brasileiros que compõem a base da economia:

Renda: Pessoas que ganham até cinco salários mínimos .

Tipo de Dívida: Cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal não consignado.

Prazo de Atraso: O governo estuda incluir dívidas vencidas entre 90 dias e três anos.

As Condições da Renegociação

O objetivo é trocar dívidas “caras” e impagáveis por linhas de crédito muito mais acessíveis:

Juros: Taxa máxima prevista de 1,99% ao mês.

Com informações do O Globo.

Descontos: Para dívidas mais antigas, os bancos podem oferecer abatimentos de 80% a 90%. Garantia: O Tesouro Nacional, via Fundo Garantidor de Operações (FGO), deve aportar entre R$ 5 bi e R$ 10 bi para cobrir eventuais calotes, incentivando os bancos a aceitarem os descontos.

Regras Anticalote e Apostas

Diferente da edição de 2023, o governo quer evitar que os beneficiários voltem a se endividar imediatamente. Por isso:

Trava nas Bets: Haverá uma proibição de seis meses para apostas em jogos online (bets) para quem renegociar pelo programa.

Nome Limpo: A “desnegativação” do CPF só deve ocorrer após o pagamento da primeira parcela da nova dívida.

Com um potencial de renegociação de até R$ 140 bilhões, o governo espera que a medida injete ânimo no consumo e melhore a percepção da população sobre a economia, que apesar de números positivos na inflação, ainda vê dois em cada três brasileiros endividados.