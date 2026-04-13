Homem é agredido com ripa durante bebedeira em Rio Branco

Vítima teve corte no pescoço e foi levada ao pronto-socorro

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José Mauro de Almeida Barbosa, de 47 anos, foi vítima de agressão física na noite desta segunda-feira (13), dentro de uma residência localizada na Rua 18 de Maio, no bairro Montanhês, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, José Mauro consumia bebidas alcoólicas na companhia de outras pessoas quando se desentendeu com um dos presentes. Durante a discussão, o agressor, de posse de uma ripa, desferiu vários golpes contra a vítima.

José Mauro sofreu um corte no pescoço e apresentou dores e hematomas no ombro direito. Após a agressão, o suspeito fugiu do local.

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Mesmo ferido, José Mauro permaneceu na residência. Familiares foram informados, e uma irmã da vítima acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma equipe de suporte básico para prestar atendimento.

Os paramédicos realizaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável e foi atendida no setor de trauma.

A Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência.