13/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Homem é agredido com ripa durante bebedeira em Rio Branco

Vítima teve corte no pescoço e foi levada ao pronto-socorro

Por Ithamar Souza, ContilNet 13/04/2026
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Homem é agredido com ripa durante bebedeira em Rio Branco
Homem é agredido com ripa durante bebedeira/Foto: ContilNet
⏱️ 1 min leitura

José Mauro de Almeida Barbosa, de 47 anos, foi vítima de agressão física na noite desta segunda-feira (13), dentro de uma residência localizada na Rua 18 de Maio, no bairro Montanhês, em Rio Branco.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Segundo informações de testemunhas, José Mauro consumia bebidas alcoólicas na companhia de outras pessoas quando se desentendeu com um dos presentes. Durante a discussão, o agressor, de posse de uma ripa, desferiu vários golpes contra a vítima.

José Mauro sofreu um corte no pescoço e apresentou dores e hematomas no ombro direito. Após a agressão, o suspeito fugiu do local.

LEIA TAMBÉM:

Desafio urgente para Bestene: resolver o caos do hospital de Sena Madureira

Quadrilha invade loja e foge com 11 motosserras em plena luz do dia

Veja como parceria com clube da Série A abre portas para atletas do Acre

Mesmo ferido, José Mauro permaneceu na residência. Familiares foram informados, e uma irmã da vítima acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma equipe de suporte básico para prestar atendimento.

Os paramédicos realizaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável e foi atendida no setor de trauma.

A Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.