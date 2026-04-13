No Dia do Beijo, Bocalom se declara à esposa: “Todo dia é dia de amar você”

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O ex-prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 13, para compartilhar momentos românticos ao lado da esposa, em alusão ao Dia do Beijo. Na publicação, o gestor aparece beijando a companheira e entregando um buquê de flores.

Na legenda, Bocalom fez uma declaração direta: “Hoje é Dia do Beijo, mas pra mim, todo dia é dia de amar você minha princesa”, escreveu ao marcar o perfil da esposa.

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A postagem foi feita em tom pessoal e rapidamente chamou atenção de seguidores, que reagiram ao gesto com comentários e curtidas.

O registro mostra um lado mais íntimo do prefeito, fora da agenda administrativa, e reforça o uso das redes sociais como espaço para compartilhar momentos do cotidiano.