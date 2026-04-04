Homem é espancado a pauladas e fica em estado grave no interior do Acre

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Um caso de extrema violência registrado na manhã deste sábado (4) causou grande repercussão no bairro Ana Vieira, em Sena Madureira. Um homem, identificado preliminarmente como Geraldo, conhecido por ser irmão do ex-vereador Biléu, foi brutalmente agredido com golpes de madeira.

Segundo relatos iniciais, a vítima sofreu diversos ferimentos graves, incluindo possíveis fraturas na região das costelas e comprometimento pulmonar, o que deixou seu quadro de saúde bastante delicado. A brutalidade do ataque gerou medo e indignação entre moradores da área.

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Após ser socorrido, Geraldo foi encaminhado ao Hospital João Câncio Fernandes, no próprio município. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, foi necessária sua transferência para Rio Branco, onde segue recebendo cuidados médicos mais especializados.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o que teria motivado a agressão. Também não há confirmação sobre a identificação ou prisão do responsável pelo crime.

O caso deverá ser apurado pelas autoridades, e novas informações podem surgir no decorrer das investigações.