05/04/2026
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Novo defeito em bomba adia retorno do abastecimento de água em Sena

Com o novo diagnóstico, o prazo para normalização do abastecimento foi estendido

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📸 Foto Destaque: cedida
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O restabelecimento do fornecimento de água em Sena Madureira sofreu um novo adiamento após a equipe do Saneacre identificar um problema mais complexo no sistema de captação do Rio Iaco. Inicialmente, a falha estava associada a uma válvula, mas, após vistoria técnica detalhada, foi constatado que os rolamentos do motor também foram danificados.

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Com o novo diagnóstico, o prazo para normalização do abastecimento foi estendido, e a previsão agora é que o serviço seja retomado apenas na próxima segunda-feira (06). A situação tem ampliado os transtornos enfrentados pela população, que já convive há dias com a interrupção no fornecimento.

De acordo com o gerente do Saneacre em Sena Madureira, Adjerbisson Mendonça, o conserto exige peças específicas que não estão disponíveis no município, o que acabou impactando diretamente no tempo necessário para o reparo.

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Enquanto o problema não é solucionado, moradores têm buscado alternativas para suprir as necessidades básicas, como armazenamento de água e apoio de vizinhos, o que evidencia a importância de uma solução rápida e eficaz.

A ampliação do prazo também reacende o debate sobre a infraestrutura do sistema de abastecimento na cidade, levantando questionamentos sobre manutenção preventiva e capacidade de resposta diante de falhas técnicas.

“Durante a vistoria mais detalhada, identificamos que o problema não se limitava à válvula, mas também atingiu os rolamentos do motor da bomba de captação. Por se tratar de um equipamento novo, precisamos adquirir peças específicas fora do município, o que acaba demandando um tempo maior para o reparo. Pedimos a compreensão da população de Sena Madureira e reforçamos que nossa equipe está trabalhando para resolver a situação o mais rápido possível e restabelecer o abastecimento com segurança”, afirmou.

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