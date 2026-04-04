Novo defeito em bomba adia retorno do abastecimento de água em Sena

📸 Foto Destaque: cedida

⏱️ 2 minutos de leitura 🔍 Fato Checado

O restabelecimento do fornecimento de água em Sena Madureira sofreu um novo adiamento após a equipe do Saneacre identificar um problema mais complexo no sistema de captação do Rio Iaco. Inicialmente, a falha estava associada a uma válvula, mas, após vistoria técnica detalhada, foi constatado que os rolamentos do motor também foram danificados.

Com o novo diagnóstico, o prazo para normalização do abastecimento foi estendido, e a previsão agora é que o serviço seja retomado apenas na próxima segunda-feira (06). A situação tem ampliado os transtornos enfrentados pela população, que já convive há dias com a interrupção no fornecimento.

De acordo com o gerente do Saneacre em Sena Madureira, Adjerbisson Mendonça, o conserto exige peças específicas que não estão disponíveis no município, o que acabou impactando diretamente no tempo necessário para o reparo.

LEIA TAMBÉM: Caminhão fica atolado após cair bueiro de rua em condições precárias em Sena

Enquanto o problema não é solucionado, moradores têm buscado alternativas para suprir as necessidades básicas, como armazenamento de água e apoio de vizinhos, o que evidencia a importância de uma solução rápida e eficaz.

A ampliação do prazo também reacende o debate sobre a infraestrutura do sistema de abastecimento na cidade, levantando questionamentos sobre manutenção preventiva e capacidade de resposta diante de falhas técnicas.

“Durante a vistoria mais detalhada, identificamos que o problema não se limitava à válvula, mas também atingiu os rolamentos do motor da bomba de captação. Por se tratar de um equipamento novo, precisamos adquirir peças específicas fora do município, o que acaba demandando um tempo maior para o reparo. Pedimos a compreensão da população de Sena Madureira e reforçamos que nossa equipe está trabalhando para resolver a situação o mais rápido possível e restabelecer o abastecimento com segurança”, afirmou.