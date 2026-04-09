Homem é executado a tiros dentro de igreja na Cidade do Povo

Também foram atingidos um homem e uma adolescente, que participavam de um culto no momento do ataque

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Francisco das Chagas Correia da Silva, de 46 anos, conhecido como “Chaguinha” ou “Tuchê”, foi executado a tiros, e outras duas pessoas ficaram feridas na noite desta quinta-feira (9), na Quadra 4 do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Também foram atingidos Sebastião da Costa Lima, de 29 anos, e uma adolescente que participava de um culto no momento do ataque.

De acordo com informações da Polícia Militar, criminosos fortemente armados teriam se escondido em uma área de mata próxima, aguardando a chegada de Chaguinha, que retornava do trabalho. Ao se aproximar da própria residência, ele foi surpreendido pelos suspeitos, que efetuaram diversos disparos.

Mesmo ferido, Chaguinha ainda conseguiu correr para dentro da Igreja Evangélica Filadélfia da Palavra, na tentativa de se proteger. No entanto, os atiradores invadiram o local e continuaram efetuando disparos, atingindo também Sebastião e a adolescente que estavam no culto. Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram do local, tomando rumo ignorado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou, inicialmente, uma ambulância de suporte básico, seguida por uma equipe de suporte avançado. No entanto, ao chegarem ao local, os socorristas apenas puderam constatar o óbito de Chaguinha.

Sebastião foi atingido na região do quadril direito, enquanto a adolescente sofreu um ferimento na perna direita. Ambos foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco e seguem em estado de saúde estável.

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Policiais militares do 2º Batalhão isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. Em seguida, foram realizadas buscas na região, mas, até o momento, ninguém foi preso.

Após a conclusão da perícia, o corpo da vítima foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos.

A principal linha de investigação aponta que o crime pode estar relacionado a organizações criminosas. O caso está sendo investigado, inicialmente, pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, será conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda segundo a polícia, Chaguinha possuía passagem por homicídio e roubo.