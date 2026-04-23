Suspeito foi capturado pela polícia em uma embarcação enquanto tentava fugir em direção ao município de Borba

Uma tragédia de proporções brutais abalou a zona rural do município de Autazes, no interior do Amazonas, na manhã desta quarta-feira (22). Lucas Silva, de 40 anos, foi preso em flagrante após assassinar a ex-companheira, o atual marido dela e a filha do casal, uma criança de apenas 4 anos de idade. Pela ferocidade dos ataques, o agressor passou a ser chamado pelas autoridades e moradores locais de “Monstro de Autazes”.

O crime ocorreu na comunidade Lago do Taquara. Segundo a Polícia Militar, Lucas invadiu a residência armado com uma faca. As três vítimas foram atingidas por múltiplos golpes e não tiveram chance de defesa, morrendo antes da chegada de qualquer socorro. Uma segunda criança, que também estava na casa, sobreviveu por um detalhe: ela dormia em outro cômodo e não foi percebida pelo assassino.

Ciúmes e vingança

As investigações preliminares da Polícia Civil do Amazonas indicam que a motivação do crime foi o sentimento de posse e o ciúmes doentio. Lucas não aceitava o fato de a ex-mulher ter reconstruído sua vida com outro homem. O suspeito planejou a invasão com o objetivo central de executar a ex-companheira, mas acabou dizimando quase toda a família presente no imóvel.

Captura em alto-mar

Logo após o massacre, o criminoso iniciou uma tentativa de fuga desesperada pelos rios da região. Ele foi interceptado por forças policiais enquanto navegava em uma embarcação em direção ao município de Borba.

Lucas Silva foi detido e encaminhado para a delegacia, onde responderá pelos crimes de feminicídio e homicídio qualificado. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca coletar mais provas e depoimentos para fechar o inquérito sobre um dos crimes mais chocantes registrados recentemente no estado.