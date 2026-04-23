Influenciadora brasileira processa MrBeast por assédio

A influenciadora Lorrayne Mavromatis, figura conhecida há mais de uma década na internet, levou uma denúncia explosiva à justiça federal da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A brasileira, que ocupou cargos de liderança na empresa do maior youtuber do mundo, MrBeast, afirma ter sido vítima de um sistema que silencia mulheres e protege agressores.

As Graves Acusações

Em um vídeo emocionante publicado nesta quarta-feira (22/04), Lorrayne detalhou o que viveu durante seus três anos na equipe:

Assédio Sexual: A influenciadora acusa o CEO da produtora, James Warren , de tê-la assediado durante uma reunião na casa do empresário.

Retaliação: Ao relatar o caso internamente, Lorrayne afirma que foi rebaixada de seu cargo executivo e, posteriormente, demitida sob a alegação de ser um “problema” para a empresa.

Cultura de Misoginia: “Quando eu dava uma ideia, era chamada de burra, para depois ver um homem dizer a mesma coisa e receber palmas”, relatou a brasileira, que frequentemente era a única mulher em reuniões de diretoria.

Com informações do Metrópoles.

A Trajetória na Beast Industries

Lorrayne foi contratada em agosto de 2022 e teve uma ascensão meteórica no primeiro ano, sendo promovida duas vezes devido à sua experiência em curadoria de conteúdo e engajamento. No entanto, o ambiente de trabalho teria se tornado insustentável. À revista People, representantes da Beast Industries negaram veementemente todas as acusações, alegando que a empresa segue rígidos padrões de conduta.

O Império sob Holofotes

Este processo coloca pressão sobre Jimmy Donaldson, o MrBeast, cuja marca é construída sobre filantropia e entretenimento positivo. O caso de Lorrayne Mavromatis pode abrir precedentes para que outros ex-colaboradores falem sobre os bastidores da produção de vídeos que movimentam bilhões de visualizações mensalmente.

Até o momento, Jimmy Donaldson não se manifestou pessoalmente sobre o processo em suas redes sociais oficiais. A defesa de Lorrayne afirma ter provas documentais e testemunhais que serão apresentadas ao tribunal federal.