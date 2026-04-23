Influenciadora expõe mensagens de flerte com MC Daniel

Livre, leve e solteiro, MC Daniel provou que está atento aos talentos (e belezas) do Norte do Brasil. Nesta quinta-feira (23/04), a influenciadora Lia Mendonça agitou a web ao mostrar que o cantor reagiu a um de seus vídeos de rotina no Pará, onde ela aparece colhendo açaí e pilotando barcos.

“Vou e ainda levo o vô”

A conversa começou quando Daniel assistiu a um vídeo de Lia na natureza e comentou: “Quero fazer isso”. A influenciadora não perdeu tempo e desafiou o artista: “Se eu chamar, tu vem mesmo?”. A resposta do Falcão foi imediata e entusiasmada: “MUITO! Onde fica?”. Ele ainda brincou que levaria seu avô para conhecer as belezas da região amazônica.

O Vídeo que Conquistou o Falcão

O conteúdo que chamou a atenção de Daniel mostra Lia em uma rotina autêntica:

Habilidades: Subindo em árvores altas para colher açaí e pilotando “rabetas” (pequenos barcos).

Gastronomia: Cozinhando no fogão a lenha.

Lazer: Nadando nos rios cristalinos do Pará.

Com informações do Metrópoles.

Vida Amorosa em Foco

MC Daniel está oficialmente solteiro desde julho de 2025, quando encerrou o noivado com Lorena Maria, com quem tem um filho, o pequeno Rás. Desde então, o cantor tem focado em sua carreira e em parcerias internacionais, mas sempre deixa espaço para interações divertidas com seus seguidores e outras personalidades da internet.

Lia Mendonça, por sua vez, aproveitou o engajamento para perguntar aos seus seguidores se eles aprovam uma “trip” com o funkeiro em solo paraense. A torcida por um novo casal (ou pelo menos um conteúdo colaborativo épico) já começou.