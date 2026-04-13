Aviso prevê volumes elevados de chuva, ventos de até 100 km/h e riscos de alagamentos, quedas de energia e descargas elétricas nesta segunda-feira (13)

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Vem água por aí! O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta segunda-feira (13), um alerta de perigo para chuvas intensas que abrange todo o estado do Acre. O aviso, válido até às 23h59, indica possibilidade de temporais com grande volume de água em curto período e ventos fortes, aumentando o risco de transtornos à população.

Intertítulo: Temporais podem causar danos e transtornos

De acordo com o Inmet, a previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros ao longo do dia, acompanhada de ventos que podem variar entre 60 e 100 km/h.

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Diante desse cenário, há risco de corte no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos em áreas urbanas e incidência de descargas elétricas.

A orientação é que a população redobre a atenção, especialmente durante rajadas de vento. Não é recomendado se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e raios, nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou estruturas metálicas.

Também é indicado desligar aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia para evitar danos.

Em situações de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil pelo telefone do Corpo de Bombeiros, o 193.