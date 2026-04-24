De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Rio Branco, o projeto “Encontros que Cuidam” foi um dos destaques apresentados no Ciclo Nacional de Ativação de Gestores para o Fortalecimento da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, promovido pelo Ministério da Saúde.

A iniciativa integra as ações do Ambulatório Especializado de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa e reforça o protagonismo do município na promoção de políticas públicas voltadas ao envelhecimento com qualidade de vida.

O projeto consiste na realização de grupos terapêuticos destinados a idosos e seus cuidadores, com acompanhamento multiprofissional e uma abordagem humanizada. A proposta vai além do atendimento clínico, priorizando o acolhimento, a escuta qualificada e o suporte emocional, psicológico e social aos participantes.

“Entre todos os estados da federação, apenas cinco experiências exitosas foram selecionadas para a apresentação, e o Acre esteve entre elas, representado pelo nosso ambulatório. Estivemos ao lado de importantes referências nacionais, como Florianópolis, São Paulo, Pernambuco e o Rio Grande do Sul. Então, o Acre ficou entre as principais cidades que desenvolvem um excelente trabalho voltado para a pessoa idosa”, informa a coordenadora Elanne Cristina Miguéis do ambulatório.

O evento realizado entre os dias 13 e 15 de abril, em Brasília, reuniu gestores de todo o país para troca de experiências e divulgação de boas práticas no cuidado com a população idosa.

A iniciativa promove rodas de conversa, dinâmicas em grupo e práticas integrativas, como auriculoterapia, aromaterapia e dança circular. As ações têm melhorado a qualidade de vida dos participantes e também reconhecem a importância do cuidador no processo de atenção à pessoa idosa.

“Esse reconhecimento nacional mostra que Rio Branco está no caminho certo, investindo em um cuidado cada vez mais humano, qualificado e próximo das pessoas. Parabenizo toda a equipe do Ambulatório da Pessoa Idosa, especialmente pela dedicação e sensibilidade em desenvolver um trabalho que impacta diretamente a vida dos nossos idosos e também de seus cuidadores. Esse resultado nos enche de orgulho e reforça o nosso compromisso de continuar fortalecendo a saúde pública no município”, informou o secretário municipal de saúde, Rennan Biths.

O destaque em nível nacional reforça o compromisso da gestão municipal com práticas inovadoras na área, evidenciando investimentos contínuos em políticas públicas voltadas ao envelhecimento saudável e à qualidade de vida.