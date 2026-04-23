Quando é identificado um bico com irregularidade, é imediatamente interditado

O Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) divulgou o balanço das fiscalizações realizadas em postos de combustíveis no primeiro trimestre de 2026.

De acordo com os dados, durante esse período foram verificados 635 bicos de abastecimento, que são as peças das mangueiras utilizadas pelo frentista para abastecer os veículos. Do total, 14 apresentaram falhas.

LEIA TAMBÉM: Governo fiscalizou 1,1 mil postos de combustíveis para evitar abusos

Quando é identificado um bico com irregularidade, é imediatamente interditado e o estabelecimento autuado.

“Essa atuação segue rigorosamente as normas do Inmetro e é essencial para assegurar transparência e confiança nas relações de consumo”, explica o coordenador técnico do Ipem, Alexandre Martins.

Na primeira etapa, 47 postos de combustíveis foram fiscalizados pelo Ipem na região do Baixo Acre. As ações ocorrem de forma integrada com o Instituto de Defesa e Proteção ao Consumidor (Procon/AC), por meio do programa Rota da Qualidade.

Em caso de dúvida ou denúncia, os consumidores acreanos podem entrar em contato com a Ouvidoria do Inmetro pelo telefone 0800 285 1818.

Para atendimento presencial, basta comparecer à sede do Ipem, em Rio Branco, localizada na Rua Major Gesner, nº 177, bairro Distrito Industrial, nas proximidades do Posto Tucumã.

Com informações da Agência de Notícias do Acre