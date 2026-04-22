O luto e a glória se misturaram na trajetória de Ana Paula Renault nesta semana. Durante participação no programa Encontro nesta quarta-feira (22/04), Cida, irmã da campeã do BBB 26, emocionou o público ao detalhar os últimos momentos de vida do pai, Gerardo, e os desejos que ele nutriu até o fim em relação à filha.

A Missão de Ver a Filha Campeã

Segundo Cida, Gerardo era um telespectador assíduo e via no reality uma oportunidade crucial para o futuro da jornalista:

Firmeza no Jogo: O pai das irmãs Renault tinha um desejo claro: que Ana Paula seguisse firme na competição, independentemente de seu estado de saúde.

O “Descanso” do Campeão: Cida acredita que houve uma conexão espiritual no momento da partida. “Acho que ele até descansou exatamente por ter sabido que ela ia ganhar. A gente queria que ela ficasse para realizar o que meu pai queria, para meu pai ir tranquilamente”, revelou.

Com informações do Metrópoles.

Preocupação com a Estabilidade

Apesar da fama e da personalidade forte de Ana Paula, a preocupação de Gerardo era tipicamente paterna. Ele desejava que a filha conquistasse a segurança financeira que o prêmio de R$ 5,7 milhões agora proporciona:

Custeio de Vida: Ele queria garantir que ela tivesse recursos para se manter. Moradia Própria: Um dos grandes sonhos do pai era que Ana Paula tivesse o seu próprio apartamento e vivesse com mais tranquilidade.

O Conforto da Vitória

A revelação de Cida ajuda a explicar o clima de “missão cumprida” que envolveu a final do programa. Mesmo enfrentando a dor da perda assim que saiu da casa, Ana Paula agora carrega o legado do pai, tendo realizado seu último desejo em vida: ver a filha amparada e reconhecida pelo grande público brasileiro.

A campeã ainda não se pronunciou detalhadamente sobre a entrevista da irmã, mas tem recebido uma onda de carinho dos fãs que acompanham o desdobramento dessa história familiar que comoveu o país.