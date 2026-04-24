Jogador de CS agride rival e é banido por 10 anos

Jogador de CS2 agrediu rival hoje e foi banido por dez anos.

O que deveria ser uma celebração do esporte eletrônico terminou em caso de polícia no evento CAGGTUS Leipzig CS2, na Alemanha. O streamer conhecido como MAUschine foi banido de todas as competições oficiais do circuito DACH CS Masters por um período de 10 anos após desferir um soco no rosto de Fabian “Spidergum” Salomon durante a cerimônia de premiação.

O Motivo da Fúria: “Papichulo”

A agressão não foi motivada apenas pela derrota do time de MAUschine. Segundo relatos da transmissão e de testemunhas:

Provocações: Spidergum gritava repetidamente o termo “papichulo” a cada round vencido.

O Gatilho: O termo é um dos bordões mais conhecidos de MAUschine em suas próprias transmissões, e o uso irônico pelo rival foi interpretado como uma ofensa pessoal grave.

Com informações do TechTudo.

Punição Exemplar e Rigor Jurídico

A organização do evento foi célere em aplicar a sanção, afirmando que a violência não possui espaço no cenário profissional.

“MAUschine foi banido por ao menos 10 anos e o incidente também foi reportado para a Esports Integrity Commission (ESIC)”, declarou a DACH CS Masters em nota oficial.

Com o banimento, o jogador está impedido de competir profissionalmente até 2036. Além da punição esportiva, a organização Ragnum4games, equipe de Spidergum, acionou seu setor jurídico para processar MAUschine criminalmente pela agressão física ocorrida ao vivo.

Ironia nas Redes Sociais

Apesar do susto, a vítima, Spidergum, usou as redes sociais para ironizar o agressor, afirmando que MAUschine teve “uma mira melhor no soco do que com a AWP [rifle de precisão] vista em suas transmissões”. O caso reacende o debate sobre o limite das provocações (trash talk) e o comportamento de influenciadores em eventos presenciais de grande porte em 2026.