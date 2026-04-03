Jovem fica em estado grave após sofrer queda de moto em ramal de Rio Branco

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O jovem Sandy Pereira da Silva, de 26 anos, ficou gravemente ferido após sofrer um traumatismo cranioencefálico (TCE) durante uma queda de motocicleta na noite desta quinta-feira (2), no km 130 do Ramal da Capela, na Rodovia AC-90, conhecida como Estrada da Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações repassadas por testemunhas, Sandy conduzia uma motocicleta modelo Bros, de cor vermelha, em alta velocidade, quando acabou atingindo um buraco na estrada. Com o impacto, ele perdeu o controle do veículo e foi arremessado ao chão.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e, diante da gravidade das lesões, improvisaram o resgate. A vítima foi colocada sobre um colchão na carroceria de uma caminhonete modelo Hilux, de cor branca, sendo transportada até o km 58 da mesma rodovia.

Durante o trajeto, o veículo foi interceptado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que assumiu o atendimento pré-hospitalar, realizou os protocolos de emergência e estabilizou a vítima.

De acordo com os socorristas, o jovem apresentava TCE de natureza grave, múltiplas escoriações pelo corpo, além de hematomas na região frontal e na área ocular esquerda. O estado de saúde foi classificado como grave.

Após os primeiros atendimentos, Sandy foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde passaria por exames mais detalhados e avaliação de um neurologista para verificar a necessidade de possível intervenção cirúrgica.

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Devido à distância do local do acidente, o Policiamento de Trânsito não foi acionado para atender a ocorrência.