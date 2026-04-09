Juliano vence prova com tempo recorde e assume liderança no BBB 26

Participante se destaca na dinâmica e garante o posto da semana

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Juliano venceu a prova desta semana no BBB 26 com desempenho de destaque e tempo recorde, garantindo a liderança da casa. A disputa exigiu agilidade, estratégia e resistência dos participantes.

Com vantagem sobre os adversários, Juliano conseguiu concluir a dinâmica no menor tempo, assegurando o primeiro lugar e o comando do jogo nos próximos dias. A vitória também amplia o poder de decisão do participante dentro da casa.

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A liderança garante benefícios como imunidade e influência direta na formação do paredão, o que pode impactar o rumo do jogo. A prova marcou mais uma reviravolta na competição e reposiciona alianças entre os confinados.