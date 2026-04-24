Depois do sucesso da primeira edição, o projeto “Brincando na Comunidade” retorna para transformar a manhã do Conjunto Esperança III em um momento de alegria, união e cuidado. Mais do que um evento, é um abraço da comunidade para as crianças e famílias, unindo diversão, aprendizado e serviços essenciais em um só espaço.

Com o apoio do gabinete do vereador Leôncio Castro e da deputada federal Socorro Neri, a iniciativa leva saúde, cidadania e cultura para perto de quem mais precisa, reforçando o compromisso com o bem-estar e a dignidade da população.

As crianças vão se divertir com gincanas tradicionais, brinquedos infláveis, a presença da Carreta Furacão e sorteios de brindes, resgatando brincadeiras que encantam gerações e promovendo momentos de pura alegria e interação.

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Além da diversão, o projeto oferece atendimento de saúde, emissão de documentos e incentivo à leitura, mostrando que a felicidade das crianças anda lado a lado com serviços que melhoram a vida de toda a comunidade.

O “Brincando na Comunidade” é a prova de que é possível unir cuidado, educação e lazer, transformando ruas e praças em espaços de esperança, aprendizado e sorrisos.

Evento: 2ª Edição do “Brincando na Comunidade”

Data: Sábado, 25 de abril

Horário: 8 horas às 12 horas

Local: Quadra de Areia do Conjunto Esperança III