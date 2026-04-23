Lindemberg Alves deixa Tremembé e é transferido para Potim

Lindemberg Alves foi transferido hoje de Tremembé para a Penitenciária de Potim.

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) de São Paulo confirmou, nesta quinta-feira (23/04), a movimentação de Lindemberg Alves. O detento, que cumpria pena na Penitenciária II de Tremembé, foi transferido para a Penitenciária II de Potim, também localizada no interior paulista.

Motivação e Regime

De acordo com a SAP, a mudança ocorreu por “questões administrativas”, um termo técnico que pode envolver desde a gestão de vagas até a segurança do interno. Vale destacar alguns pontos sobre sua situação atual:

Regime Semiaberto: Lindemberg já usufrui do benefício do regime semiaberto, o que permite saídas temporárias (“saidões”) e trabalho externo, dependendo de autorização judicial.

Redução de Pena: Condenado inicialmente a 98 anos, sua pena foi reduzida em 2013 para 39 anos, e ele tem buscado remição de dias através de estudos (Enem) e trabalho.

Com informações do Metrópoles.

A “Limpa” em Tremembé

Lindemberg não é o único nome de peso a deixar o presídio conhecido por abrigar condenados em casos de grande repercussão. A movimentação parece fazer parte de uma nova estratégia de gestão prisional no estado:

Robinho: O ex-jogador, condenado por estupro, foi levado para Limeira em novembro passado. Thiago Brennand: O empresário foi transferido para Guarulhos no mesmo período.

Relembre o Caso Eloá

Em outubro de 2008, o Brasil parou para acompanhar o cárcere privado mais longo do estado de São Paulo. Lindemberg invadiu o apartamento de sua ex-namorada, Eloá Pimentel, mantendo-a refém junto com amigos por mais de 100 horas. O desfecho foi trágico: após a invasão da PM, Eloá foi baleada por Lindemberg e não resistiu. O caso gerou debates intensos sobre a atuação policial e a cobertura sensacionalista da mídia na época.

Atualmente, a transferência para Potim marca uma nova etapa no cumprimento da sentença de Lindemberg, que já ultrapassou os 17 anos de prisão efetiva.