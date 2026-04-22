Construção do desarenador da ETA II deve aumentar eficiência do sistema

Rio Branco oficializou nesta terça-feira (22) um investimento de R$ 6,67 milhões no sistema de abastecimento de água da capital, com recursos provenientes da União. A obra prevê a construção de um desarenador na Estação de Tratamento de Água (ETA II), estrutura estratégica para enfrentar períodos de alta turbidez do Rio Acre e garantir maior estabilidade no fornecimento à população.

O investimento busca modernizar o sistema de tratamento da capital, que enfrenta dificuldades principalmente durante o período chuvoso, quando a turbidez da água aumenta significativamente.

De acordo com o presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), Enock Pessoa, o novo equipamento terá capacidade de processar até mil litros de água por segundo, atuando na remoção de sedimentos antes da etapa principal de tratamento.

“Esse equipamento vai tratar mil litros por segundo. Ele pega a água do rio com alta turbidez e reduz esse material, equilibrando a água que entra na ETA”, explicou.

Atualmente, o sistema apresenta limitações quando a turbidez ultrapassa 800 NTU, o que obriga a redução da vazão e impacta diretamente o abastecimento.

“Com o desarenador, a gente consegue reduzir essa turbidez para níveis entre 200 e 300, permitindo um tratamento mais estável”, afirmou.

Além do ganho operacional, a obra também deve gerar economia. A estimativa é de redução de pelo menos R$ 2 milhões por ano no uso de produtos químicos.

“Em três anos praticamente se paga o equipamento, além de garantir uma água mais estável para a população”, destacou Enock.

A expectativa é que a obra seja concluída entre oito e doze meses, com expectativa de antecipação para evitar novos problemas no próximo inverno amazônico.

Entenda como funcionará o desarenador da ETA II

Durante o evento, foram apresentados os principais pontos da obra, incluindo a função do desarenador no processo de tratamento. A estrutura atuará como uma etapa inicial, responsável por remover areia e materiais sólidos da água captada no rio antes de sua chegada à estação.

A iniciativa busca evitar problemas recorrentes enfrentados nos últimos anos, como a redução da produção de água tratada durante o inverno, quando o aumento da turbidez compromete o funcionamento do sistema.

Segundo informações técnicas, a obra deve ser executada em um prazo de oito a doze meses. A expectativa é que, com a nova estrutura, o abastecimento se torne mais estável e menos vulnerável às variações do rio, beneficiando diretamente a população da capital.