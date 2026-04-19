O monitoramento do Rio Acre em Rio Branco registrou uma nova elevação no final da noite deste domingo (19). Segundo os dados mais recentes da Defesa Civil Municipal, o nível das águas atingiu a marca de 10,78 metros na medição realizada às 21h, apresentando uma tendência de alta em relação aos boletins anteriores.

O comportamento do rio ao longo do dia foi marcado por oscilações. Após atingir a estabilidade ao meio-dia e registrar uma leve descida às 15h, o manancial retomou o ritmo de subida no início da noite, fechando o dia com o maior índice das últimas 15 horas.

Histórico de Medições (19/04)

Horário Nível Tendência 05h19 10,71m Subida 12h00 10,76m Subida 15h00 10,75m Descida 18h00 10,76m Subida 21h00 10,78m Subida

Análise da Defesa Civil

Mesmo com o volume de chuvas zerado (00,00mm) nas últimas 24 horas na capital, o nível do rio continua subindo devido à vazão das águas vindas das cabeceiras e municípios vizinhos.

Atualmente, o cenário é considerado de monitoramento preventivo, já que o nível de 10,78m ainda está distante da Cota de Alerta, estabelecida em 13,50m, e da Cota de Transbordo, de 14,00m. A Defesa Civil Municipal mantém o regime de plantão para acompanhar qualquer mudança brusca no comportamento hidrológico do manancial durante a madrugada.