19/04/2026
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Rio Acre sobe para 10,78 metros na medição das 21h deste domingo

Manancial segue operando abaixo das cotas críticas, mas o monitoramento permanece ininterrupto pelas equipes de segurança

Por Redação ContilNet 19/04/2026 às 21:04
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Rio Acre sobe para 10,78 metros na medição das 21h deste domingo
Rio Acre/ Foto: Reprodução

O monitoramento do Rio Acre em Rio Branco registrou uma nova elevação no final da noite deste domingo (19). Segundo os dados mais recentes da Defesa Civil Municipal, o nível das águas atingiu a marca de 10,78 metros na medição realizada às 21h, apresentando uma tendência de alta  em relação aos boletins anteriores.

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O comportamento do rio ao longo do dia foi marcado por oscilações. Após atingir a estabilidade ao meio-dia e registrar uma leve descida às 15h, o manancial retomou o ritmo de subida no início da noite, fechando o dia com o maior índice das últimas 15 horas.

Histórico de Medições (19/04)

Horário Nível Tendência
05h19 10,71m  Subida
12h00 10,76m  Subida
15h00 10,75m  Descida
18h00 10,76m  Subida
21h00 10,78m Subida

Análise da Defesa Civil

Mesmo com o volume de chuvas zerado (00,00mm) nas últimas 24 horas na capital, o nível do rio continua subindo devido à vazão das águas vindas das cabeceiras e municípios vizinhos.

Atualmente, o cenário é considerado de monitoramento preventivo, já que o nível de 10,78m ainda está distante da Cota de Alerta, estabelecida em 13,50m, e da Cota de Transbordo, de 14,00m. A Defesa Civil Municipal mantém o regime de plantão para acompanhar qualquer mudança brusca no comportamento hidrológico do manancial durante a madrugada.

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