O monitoramento do Rio Acre em Rio Branco registrou uma nova elevação no final da noite deste domingo (19). Segundo os dados mais recentes da Defesa Civil Municipal, o nível das águas atingiu a marca de 10,78 metros na medição realizada às 21h, apresentando uma tendência de alta em relação aos boletins anteriores.
O comportamento do rio ao longo do dia foi marcado por oscilações. Após atingir a estabilidade ao meio-dia e registrar uma leve descida às 15h, o manancial retomou o ritmo de subida no início da noite, fechando o dia com o maior índice das últimas 15 horas.
Histórico de Medições (19/04)
|Horário
|Nível
|Tendência
|05h19
|10,71m
|Subida
|12h00
|10,76m
|Subida
|15h00
|10,75m
|Descida
|18h00
|10,76m
|Subida
|21h00
|10,78m
|Subida
Análise da Defesa Civil
Mesmo com o volume de chuvas zerado (00,00mm) nas últimas 24 horas na capital, o nível do rio continua subindo devido à vazão das águas vindas das cabeceiras e municípios vizinhos.
Atualmente, o cenário é considerado de monitoramento preventivo, já que o nível de 10,78m ainda está distante da Cota de Alerta, estabelecida em 13,50m, e da Cota de Transbordo, de 14,00m. A Defesa Civil Municipal mantém o regime de plantão para acompanhar qualquer mudança brusca no comportamento hidrológico do manancial durante a madrugada.