O caso chamou a atenção pelo tamanho do animal

Uma sucuri de aproximadamente 4 metros foi flagrada nesta quarta-feira (22) em um açude localizado em uma propriedade às margens da BR-364, no trecho entre Rio Branco e Porto Velho.

De acordo com o informante, a captura aconteceu de forma inesperada. Ele relatou que havia colocado uma isca com o objetivo de pegar um jacaré, quando a cobra acabou sendo atraída e fisgada.

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O caso chamou a atenção pelo tamanho do animal e reforça a presença de grandes espécies da fauna amazônica em áreas próximas a propriedades rurais. Não há informações sobre o destino da sucuri após a captura.