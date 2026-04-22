23/04/2026
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Sucuri de 4 metros é flagrada em açude no interior do Acre

O caso chamou a atenção pelo tamanho do animal

Por Juan Vinícius, ContilNet 22/04/2026 às 17:32 Atualizado: há 7 horas
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Sucuri de 4 metros é flagrada em açude no interior do Acre
O caso chamou a atenção pelo tamanho do animal. Foto: Cedida.

Uma sucuri de aproximadamente 4 metros foi flagrada nesta quarta-feira (22) em um açude localizado em uma propriedade às margens da BR-364, no trecho entre Rio Branco e Porto Velho.

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De acordo com o informante, a captura aconteceu de forma inesperada. Ele relatou que havia colocado uma isca com o objetivo de pegar um jacaré, quando a cobra acabou sendo atraída e fisgada.

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O caso chamou a atenção pelo tamanho do animal e reforça a presença de grandes espécies da fauna amazônica em áreas próximas a propriedades rurais. Não há informações sobre o destino da sucuri após a captura.

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