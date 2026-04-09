Mailza define Segurança como prioridade para os primeiros 100 dias

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Pressionado pelos índices de violência e pela cobrança por resultados imediatos, o governo do Acre colocou a segurança pública no topo das prioridades para os primeiros 100 dias de gestão, segundo informações da gestão Mailza Assis.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) foi uma das primeiras pastas a sentar à mesa com a equipe de governo nesta rodada de alinhamentos. O movimento indica o peso que a área terá nas ações iniciais da gestão. A proposta, segundo o governo, é definir metas claras e viáveis em curto prazo, com foco em resultados mais rápidos e perceptíveis pela população.

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Pressa por resultados marca início da gestão

A governadora Mailza Assis tem solicitado relatórios detalhados de cada secretaria para entender o cenário atual e reorganizar as equipes. “Estou reorganizando as equipes e solicitando relatórios para que possamos compreender o cenário de cada área e identificar como avançar”, afirmou.

A ideia é cruzar essas informações com as prioridades do governo e montar um plano de ação enxuto para os primeiros meses.

Outro ponto central da estratégia é fazer as secretarias trabalharem de forma mais integrada, algo que o governo acredita ser essencial para dar respostas mais rápidas, especialmente em áreas críticas como segurança.

“A orientação é unir recursos humanos e materiais […] para alcançar resultados positivos que impactem diretamente a vida da população”, destacou a governadora.

Segundo o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão, o trabalho começou ainda em março, quando todas as pastas foram chamadas a apresentar suas principais demandas.

Agora, o governo entra na fase de definir o que, de fato, será executado. “Estamos qualificando essas prioridades para que cada área apresente propostas concretas à governadora”, explicou.

A expectativa é que os primeiros eixos do plano, começando pela segurança pública, sejam a Saúde, Educação, Produção e Meio Ambiente.

Com informações da Agência de Notícias