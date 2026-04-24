Mailza faz novas exonerações e nomeações nesta sexta; veja nomes

A governadora do Acre, Mailza Assis, voltou a promover mudanças no quadro de cargos comissionados do Estado nesta sexta-feira (24), conforme publicação no Diário Oficial. Os atos incluem exonerações, nomeações e designações temporárias em secretarias e órgãos da administração estadual.

Entre as movimentações mais recentes está a nomeação de Catia Regina Scherbaty Jardim para cargo comissionado de referência CAS-5 na Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri).

Também nesta sexta, Mailza tornou sem efeito o Decreto nº 13.608-P, publicado no último dia 22 de abril, por meio do Decreto nº 13.649-P.

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Além das medidas publicadas nesta sexta, o Diário Oficial trouxe uma série de atos assinados em 23 de abril, com mudanças em pastas estratégicas como Saúde, Fazenda, Administração e Comunicação.

Veja as principais mudanças

Designações temporárias

Guilherme Schirmer Duarte, secretário adjunto de Gestão de Pessoas, foi designado para responder pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) entre os dias 23 e 24 de abril.

Elenilson Lima de Oliveira responderá pela Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) e pela Fundação Aldeia de Comunicação (Fundac) no período de 27 a 30 de abril.

Exonerações

Leandro Passos Cavalcante foi exonerado de cargo comissionado CAS-6.

Davi Silva Armes foi exonerado de cargo CAS-6, com efeitos a partir de 1º de maio.

Amilcar Batista Brito Junior foi exonerado de cargo CAS-7, também com efeitos a partir de 1º de maio.

Nomeações

Antonia Tonirys Noronha de Queiroz foi nomeada para cargo CAS-3 na Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

João Marcos Cavalcante dos Santos foi nomeado para cargo CAS-3 na Sesacre.

Elizabeth de Araújo Cruz Nascimento assumirá o cargo de gerente-geral da Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano.

Davi Silva Armes foi nomeado para cargo CAS-7 na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), com efeitos a partir de 1º de maio.

Amilcar Batista Brito Junior foi nomeado para cargo CAS-8 na Sefaz, também com efeitos a partir de 1º de maio.

Catia Regina Scherbaty Jardim foi nomeada para cargo CAS-5 na Seagri.

Republicações

O Diário Oficial ainda trouxe republicações por incorreção, entre elas a nomeação de Reyson Barros Corrêa para a presidência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac), e a designação de João Paulo Silva e Silva para responder pela Fades e Funbesa.

As novas movimentações reforçam a continuidade do processo de reorganização administrativa iniciado após a posse de Mailza no comando do governo estadual.