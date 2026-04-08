Mailza vai exonerar Henrique Maciel da Polícia Civil e Marcos Frank do Iapen; veja quem assume

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A governadora Mailza Assis deve promover novas mudanças em áreas estratégicas da segurança pública do Acre. Segundo informações confirmadas ao ContilNet pela assessoria do governo nesta quarta-feira (8), ela deverá exonerar o diretor-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel.

Para o lugar de Maciel, o governo deve nomear o delegado Pedro Buzzolin.

Outra mudança prevista ocorre na presidência do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). O atual gestor, Marcos Frank, também deverá ser exonerado. Para a função, a escolha de Mailza é Leandro Nascimento.

As alterações fazem parte de uma série de mudanças promovidas pela governadora no mesmo dia. Mais cedo, o governo já havia anunciado dez nomeações para cargos estratégicos da administração estadual.

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Entre os nomes confirmados estão o advogado, professor universitário e cientista político Jonatan Santiago, que assumirá o Gabinete Pessoal da Governadora; Simone Jaques de Azambuja Santiago, na Secretaria de Estado da Mulher (Semulher); José Bestene, na Secretaria de Saúde (Sesacre); João Paulo Silva, na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos; e Evandro Bezerra, como chefe da Casa Militar.

Também foram anunciados nomes para cargos de secretários adjuntos, como Amanda Vasconcelos, na Secretaria de Governo (Segov); Messias, na Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp); Patrício da Silva Albuquerque, na Secretaria de Saúde; Gabriel Acioly Assis, na Secretaria de Obras Públicas (Seop); e Sandra Amorim, na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.

As mudanças integram a reorganização da equipe de governo iniciada por Mailza após assumir o comando do Executivo estadual.