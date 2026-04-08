Oficial! Mailza anuncia primeira leva de novos secretários do governo; veja os nomes

Nove gestores foram confirmados em ato que será publicado no Diário Oficial do Estado

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A governadora Mailza Assis definiu, nesta semana, os nomes que irão compor a estrutura administrativa de secretarias, autarquias e fundações do Estado do Acre. O reordenamento visa fortalecer as ações governamentais em execução neste ano, mantendo a maior parte do secretariado, mas realizando ajustes pontuais baseados em critérios técnicos de qualificação e experiência profissional.

Segundo a governadora, a recomposição faz parte de um planejamento focado em resultados. “Seguiremos trabalhando com compromisso e responsabilidade, alinhados com estratégias de governança que garantam dignidade, desenvolvimento social e econômico para nossa população”, enfatizou Mailza Assis.

Nomes Confirmados

Neste primeiro ato, nove nomes foram confirmados para postos de liderança:

Gabinete Pessoal: O advogado e cientista político Jonathan Santiago assume a chefia do gabinete.

Saúde (Sesacre): A pasta será comandada pelo economista José Bestene, tendo o também economista Patrício Albuquerque como secretário adjunto.

Mulher (Semulher): A defensora pública e doutora em Direito Simone Jaques de Azambuja Santiago assume a secretaria.

Assistência Social e Direitos Humanos: O psicólogo e vereador João Paulo Silva é o novo titular, acompanhado pela assistente social Sandra Amorim como adjunta.

Segurança e Casa Militar: O coronel Evandro Bezerra assume a Casa Militar, enquanto o coronel Messias será o adjunto da Sejusp.

Governo e Obras: Amanda Vasconcelos assume como adjunta da Segov e o engenheiro Gabriel Acioly será adjunto da Seop.

Saúde: O economista Patrício Albuquerque assume como Secretário Adjunto

Segurança Pública: O coronel da reserva e advogado José Rosemar Andrade de Messias é o novo Secretário Adjunto da Sejusp.

Obras Públicas: O engenheiro civil Gabriel Acioly Assis,

João Paulo Silva como o novo Secretário de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH)

Perfil Técnico

A nova equipe reúne perfis com vasta trajetória acadêmica e prática. Jonathan Santiago, por exemplo, possui larga experiência jurídica e em gestão pública, tendo presidido siglas partidárias e ocupado secretarias municipais. Na Saúde, José Bestene traz a experiência de mandatos legislativos e gestão administrativa, enquanto Simone Santiago, na pasta da Mulher, agrega sua formação acadêmica de doutorado e atuação na Defensoria Pública.

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Na área social, João Paulo Silva destaca-se pelo trabalho à frente da Fundhacre e do Hospital de Amor, reforçando o foco em atendimento humanizado. Já no setor de obras e segurança, os novos gestores possuem formação técnica específica e histórico de comando em operações estratégicas no estado.

As nomeações serão publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE), marcando o início da nova fase operacional da gestão estadual.