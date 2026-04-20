Mais da metade dos brasileiros não quer ver a Copa, diz Datafolha

Pesquisa aponta maior índice da série histórica e queda no engajamento com o torneio

A pouco menos de dois meses para o início da Copa do Mundo, a maioria dos brasileiros não demonstra interesse em acompanhar o torneio. É o que aponta uma pesquisa do Datafolha, que revela que 54% da população dizem não ter interesse em assistir aos jogos, o maior índice já registrado na série histórica iniciada em 1994.

O levantamento indica uma mudança no comportamento do público em relação ao principal evento do futebol mundial. O percentual atual supera o recorde anterior, registrado antes da Copa de 2018, na Rússia, quando o índice de desinteresse havia atingido 53%.

Além disso, os dados mostram que o distanciamento do público não é recente. Às vésperas da Copa de 2022, realizada no Catar, 51% dos brasileiros já demonstravam pouco ou nenhum interesse no torneio. O crescimento contínuo desse número reforça uma tendência de queda no engajamento com a competição.

A pesquisa foi realizada com 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, em 137 municípios brasileiros, entre os dias 7 e 9 de abril de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Entre os fatores que ajudam a explicar esse cenário, especialistas apontam mudanças no perfil do público e no consumo de conteúdo esportivo. Com o avanço das plataformas digitais e o aumento da oferta de entretenimento, o futebol passou a disputar atenção com outras formas de lazer.

Outro ponto levantado é a percepção em relação à seleção brasileira. Parte dos torcedores demonstra menor identificação com os jogadores e com o desempenho recente da equipe, o que pode impactar diretamente o interesse pela competição.

Além disso, o formato atual das competições e o excesso de jogos ao longo do calendário esportivo também são citados como fatores que contribuem para o desgaste do público. A saturação de partidas pode reduzir o impacto de torneios que, historicamente, mobilizavam grande parte da população.

A pesquisa também revela diferenças no nível de interesse entre os brasileiros. Enquanto uma parcela ainda demonstra entusiasmo com a Copa, outro grupo significativo afirma acompanhar apenas parcialmente ou não ter qualquer interesse nos jogos.

O levantamento inclui ainda relatos de entrevistados que justificam o desinteresse com base em fatores culturais e comportamentais. Para alguns, o clima de mobilização nacional durante a Copa já não gera o mesmo envolvimento de anos anteriores.

Um dos entrevistados afirmou que evita participar do que considera um ambiente de “ufanismo” e “pachequismo” durante o torneio, destacando uma mudança na forma como parte da população enxerga o evento.

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Apesar disso, a Copa do Mundo segue como um dos maiores eventos esportivos do planeta, com grande alcance global e impacto econômico significativo. A expectativa é que, mesmo com o desinteresse apontado na pesquisa, o torneio ainda mobilize milhões de espectadores.

O cenário, no entanto, indica que o futebol enfrenta novos desafios para manter sua relevância entre os brasileiros, especialmente diante de mudanças no comportamento de consumo e nas preferências do público.

A tendência de queda no interesse levanta questionamentos sobre o futuro da relação entre a população brasileira e a seleção nacional, historicamente marcada por forte identificação e engajamento.

Com a proximidade do torneio, o comportamento do público deverá continuar sendo monitorado, especialmente para avaliar se o início da competição pode reverter, ainda que parcialmente, o cenário de desinteresse apontado pela pesquisa.