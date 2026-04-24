Nomeação oficializada nesta sexta-feira (24) busca aprimorar a governança e a comunicação entre a prefeitura e a sociedade civil

A Prefeitura de Rio Branco oficializou, nesta sexta-feira (24), uma mudança estratégica em seu primeiro escalão. Márcio Luiz Paiva de Lima, conhecido como Márcio Pereira, foi nomeado para assumir a Secretaria Municipal de Articulação. A escolha sinaliza o desejo da gestão municipal em intensificar o diálogo institucional e refinar a relação entre o Executivo, o Legislativo e os diversos setores da sociedade civil organizada.

Pereira assume a pasta com um currículo sólido e perfil conciliador, características consideradas essenciais para o cargo que exige a construção de consensos e o destravamento de demandas públicas integradas.

Experiência entre os Poderes

Historiador graduado pela Universidade Federal do Acre (Ufac) e especialista em Liderança pela Amana-Key, Márcio Pereira possui uma trajetória robusta no serviço público. Seu trânsito político foi forjado em Brasília e na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), onde atuou como assessor parlamentar no Senado Federal, adquirindo conhecimento profundo sobre a tramitação de leis e a diplomacia entre esferas de governo.

No currículo, o novo secretário também ostenta passagens de relevância pelo Governo do Estado, onde foi secretário de Empreendedorismo e Turismo, além de secretário adjunto de Governo. Nesta última função, destacou-se pela habilidade em interlocuções estratégicas e na mediação com lideranças políticas.

Missão e Valores

À frente da Secretaria de Articulação, Pereira terá o desafio de fortalecer parcerias institucionais e aprimorar a comunicação da prefeitura. Em sua nova fase, o gestor carrega o compromisso com a responsabilidade social e o bem-estar coletivo, valores que compartilha com sua família ele é casado com Klivia Lima Adrião e pai de Márcio Lucas e Manuella Letícia.

A nomeação faz parte de um pacote de medidas da Prefeitura de Rio Branco que visa fortalecer a governança municipal, buscando uma administração mais eficiente, participativa e conectada com as reais necessidades da população da capital.