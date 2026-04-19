Ryan SP foi preso em operação contra lavagem de dinheiro que apura movimentações de valores bilionários no litoral paulista

O mundo do funk vive dias de tensão após a prisão de MC Ryan SP, mas a amizade entre os expoentes do gênero segue inabalável. Neste domingo (19), MC Daniel rompeu o silêncio e utilizou suas redes sociais para manifestar apoio público ao amigo, detido desde a última quarta-feira (15) em uma operação da Polícia Federal.

Em uma série de publicações nos Stories do Instagram, o “Falcão” optou por não comentar o mérito das investigações, preferindo focar na trajetória pessoal que os une. Daniel compartilhou fotos antigas e resgatou memórias do início da carreira, quando a fama ainda era um sonho distante para ambos.

Gratidão e Lealdade

O ponto alto da manifestação de Daniel foi a lembrança de um gesto de generosidade de Ryan. Segundo o cantor, o amigo foi peça fundamental para que ele não desistisse da música nos momentos de incerteza.

“Sempre quis ter uma festa de aniversário, esse dia você fez uma festa para mim. Você foi a primeira pessoa que acreditou quando nem eu acreditava. Não importa o que aconteça, eu estou com você”, escreveu MC Daniel.

Entenda o Caso

A prisão de MC Ryan SP ocorreu durante uma operação da Polícia Federal que apura a existência de uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e movimentações financeiras irregulares. As autoridades estimam que o esquema possa ter movimentado valores na casa dos bilhões de reais.

O funkeiro foi abordado por agentes federais enquanto participava de uma festa na Riviera de São Lourenço, no litoral de São Paulo. A defesa de Ryan informou que ainda busca acesso integral ao processo, que corre sob sigilo de justiça. Enquanto o caso segue nos tribunais, a web se divide entre críticas à conduta investigada e mensagens de apoio de fãs e colegas de profissão.