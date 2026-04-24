Menina de 9 anos morre após acidente com cavalo durante jogos

Abertura do JARCANS termina em tragédia e leva ao cancelamento das provas campeiras em sinal de luto

Uma noite que seria de celebração terminou em tragédia durante a abertura dos Jogos Abertos da Região da Cantuquiriguaçu (JARCANS), no interior do Paraná. A pequena Ana Júlia Kruk da Silva, de apenas 9 anos, morreu na noite desta quinta-feira (23) após sofrer um acidente com um cavalo.

De acordo com as informações, a menina representava a delegação do município de Candói nas provas campeiras do evento. O acidente ocorreu por volta das 23h30, após a cerimônia oficial de abertura, quando Ana Júlia montava um animal da família.

Relatos apontam que o cavalo teria se assustado e disparado, provocando a queda da criança. Ela chegou a ser socorrida e recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Evento é impactado e provas são canceladas

A morte da menina gerou forte comoção na região. Em nota oficial, a Prefeitura de Marquinho manifestou pesar pela perda e informou o cancelamento das provas campeiras previstas no evento, em respeito à família.

A comunidade esportiva e moradores da região também lamentaram a morte precoce da criança, destacando o clima de tristeza que tomou conta do evento.

Velório

O velório de Ana Júlia está previsto para iniciar às 9h, na comunidade de Colônia São Pedro, no município de Candói.

O caso segue repercutindo na região e mobilizando manifestações de solidariedade à família.