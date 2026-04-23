Militão tem lesão detalhada e vira preocupação para a Copa

Militão lesionou a coxa hoje e pode desfalcar o Brasil na Copa.

O departamento médico do Real Madrid liberou o boletim que paralisou os fãs de futebol nesta quinta-feira (23/04). Após deixar o campo com dores na última partida, Éder Militão foi diagnosticado com uma lesão no bíceps femoral da coxa. Embora o clube merengue adote a postura cautelosa de “acompanhar a evolução”, a imprensa espanhola já projeta um cenário pessimista.

O Diagnóstico e a Recuperação

A lesão no bíceps femoral é conhecida por exigir repouso e fisioterapia intensiva.

Fora da Temporada: Segundo o jornal Marca , Militão não atua mais pelo Real Madrid nesta temporada europeia.

Prazo Curto: Faltam menos de dois meses para o início do Mundial. A estreia do Brasil acontece no dia 13 de junho , contra o Marrocos .

O Foco: O jogador iniciará o tratamento em três turnos para tentar estar na lista final de convocados.

Com informações do Metrópoles.

O Impacto na Seleção Brasileira

Militão é peça fundamental no esquema defensivo do Brasil. Sua ausência forçaria uma mudança tática drástica em um grupo que já não é considerado fácil:

Grupo C: Marrocos, Escócia e Haiti. Substitutos: Nomes como Marquinhos, Gabriel Magalhães e Beraldo ganham ainda mais peso, enquanto a comissão técnica observa opções no Brasileirão para uma eventual vaga aberta.

Histórico de Superação

Vale lembrar que Militão recentemente voltou de uma grave lesão no joelho, mostrando uma capacidade de recuperação física impressionante. Agora, o zagueiro enfrenta um novo drama pessoal para realizar o sonho de disputar mais uma Copa do Mundo como titular absoluto.

A CBF ainda não se manifestou oficialmente, mas médicos da Seleção devem viajar à Espanha nos próximos dias para avaliar o atleta pessoalmente.