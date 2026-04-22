Um vídeo que circula nas redes sociais tem gerado repercussão em Sena Madureira após um morador ironizar um serviço de tapa-buracos realizado com barro em ruas da cidade. Nas imagens, ele questiona a eficácia da medida e levanta dúvidas sobre o motivo da usina de asfalto do município estar sem funcionamento há mais de seis meses.

Segundo relatos, o uso de barro como solução paliativa tem se mostrado ineficiente, já que o material é facilmente levado pelas chuvas, agravando ainda mais a situação das ruas. A gestão do prefeito Gerlen Diniz tem sido alvo de críticas recorrentes, especialmente no que diz respeito à manutenção da infraestrutura urbana. Para muitos moradores, a paralisação da usina de asfalto levanta questionamentos sobre planejamento e execução de políticas públicas voltadas à mobilidade e trafegabilidade.

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Além do transtorno para motoristas e motociclistas, a precariedade das vias também impacta diretamente o dia a dia de quem depende do transporte para trabalhar ou acessar serviços essenciais. Em diversos bairros, há relatos de ruas praticamente intrafegáveis, principalmente em períodos de chuva intensa.

Diante da repercussão, cresce a cobrança por parte da população para que medidas mais eficazes sejam adotadas, incluindo a retomada do funcionamento da usina de asfalto e a execução de serviços duradouros que garantam melhores condições de tráfego na cidade.