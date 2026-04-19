Equipe de Ana Paula Renault confirmou a morte de Gerardo Henrique Machado Renault na noite deste domingo (19)

O clima de tensão da reta final do BBB 26 ganhou um capítulo de profunda tristeza fora da casa. A equipe da participante Ana Paula Renault comunicou oficialmente, na noite deste domingo (19), o falecimento de seu pai, Gerardo Henrique Machado Renault.

Em um gesto que gerou imediata repercussão nas redes sociais, a família da jornalista decidiu respeitar uma vontade expressa por ele em vida: Ana Paula não será comunicada sobre a perda e permanecerá no programa.

Um sonho compartilhado

De acordo com o comunicado oficial, o retorno de Ana Paula ao reality show em 2026, dez anos após sua participação histórica, não tinha como foco principal o prêmio em dinheiro. A oportunidade representava um reencontro da sister com sua própria história e, acima de tudo, um desejo compartilhado com o pai.

Foi Gerardo quem incentivou diretamente a filha a aceitar o convite para voltar ao jogo. A família destaca que vê-la ocupando novamente esse espaço era um dos grandes desejos dele. Por amor e em respeito a essa última vontade, os familiares escolheram manter a competidora na casa, preservando o caminho que ele tanto quis que ela trilhasse.

Pedido de Respeito

A equipe da participante enfatizou que este é um momento de dor extrema para todos os parentes e amigos próximos.

“É por amor, por força e em respeito a esse desejo que a família escolheu não retirá-la do programa. Neste momento, pedimos respeito à dor de Ana Paula e de todos os seus familiares”, diz trecho da nota.

A decisão de não informar um participante sobre o falecimento de um parente próximo é uma prerrogativa da família em casos de confinamento. Ana Paula segue na disputa, sem saber que o seu maior incentivador partiu durante a fase mais decisiva da competição.