09/04/2026
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Motociclista de app se fere ao atingir fio de energia em Rio Branco

Vítima foi arremessada após fio cair na pista e mobilizou o Samu

Por Ithamar Souza, ContilNet 09/04/2026
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Motociclista de app se fere ao atingir fio de energia em Rio Branco
Motociclista ferido é socorrido pelo Samu após colisão com fio de energia/Foto: ContilNet
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Lucas Moreira Barbosa, de 30 anos, motociclista de aplicativo, ficou ferido após se envolver em um acidente na tarde desta quinta-feira (9), na Rua Boulevard Augusto Monteiro, no bairro 15, localizado no Segundo Distrito de Rio Branco.

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Segundo relatos de testemunhas, Lucas seguia em uma motocicleta Honda Titan preta no sentido centro-bairro, logo atrás de um caminhão, quando o veículo de grande porte teria arrastado um fio de energia ao longo da via. Instantes depois, o cabo acabou se soltando e caiu na pista.

Sem tempo de reação, o motociclista foi surpreendido pelo fio e acabou colidindo contra ele, sendo arremessado ao solo com o impacto.

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Populares que presenciaram o acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, Lucas foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

De acordo com as informações médicas, a vítima apresentou lombalgia e cervicalgia, mas encontra-se em estado de saúde estável.

A Polícia não chegou a ser acionada para atender a ocorrência. Moradores da região demonstraram preocupação com o risco causado pelo fio exposto e solicitaram a presença de equipes da Energisa para realizar os reparos necessários e evitar novos acidentes.

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