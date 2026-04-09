Motociclista de app se fere ao atingir fio de energia em Rio Branco

Vítima foi arremessada após fio cair na pista e mobilizou o Samu

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Lucas Moreira Barbosa, de 30 anos, motociclista de aplicativo, ficou ferido após se envolver em um acidente na tarde desta quinta-feira (9), na Rua Boulevard Augusto Monteiro, no bairro 15, localizado no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo relatos de testemunhas, Lucas seguia em uma motocicleta Honda Titan preta no sentido centro-bairro, logo atrás de um caminhão, quando o veículo de grande porte teria arrastado um fio de energia ao longo da via. Instantes depois, o cabo acabou se soltando e caiu na pista.

Sem tempo de reação, o motociclista foi surpreendido pelo fio e acabou colidindo contra ele, sendo arremessado ao solo com o impacto.

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Populares que presenciaram o acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, Lucas foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

De acordo com as informações médicas, a vítima apresentou lombalgia e cervicalgia, mas encontra-se em estado de saúde estável.

A Polícia não chegou a ser acionada para atender a ocorrência. Moradores da região demonstraram preocupação com o risco causado pelo fio exposto e solicitaram a presença de equipes da Energisa para realizar os reparos necessários e evitar novos acidentes.