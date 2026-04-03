Motociclista supostamente alcoolizado perde o controle da moto, colide contra poste

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O motociclista Thiago Ferreira de Lima, de 28 anos, ficou ferido após perder o controle da motocicleta e colidir contra um poste na madrugada desta sexta-feira (3), nas proximidades do Cemitério São João Batista, na Rua Rio de Janeiro, bairro Preventório, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Thiago trafegava no sentido bairro-centro em uma motocicleta modelo CB Twister, de cor azul, quando, de forma inesperada, perdeu o controle do veículo, subiu na calçada e bateu violentamente contra um poste de energia elétrica. Com o impacto, o motociclista ainda foi arremessado contra o portão de uma empresa.

A vítima sofreu fratura no fêmur da perna esquerda, além de escoriações no ombro esquerdo e apresentava sinais de desorientação no momento do atendimento.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram o Policiamento de Trânsito e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico realizou os atendimentos iniciais e, em seguida, Thiago foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, com estado de saúde considerado estável.

A motocicleta ficou sob responsabilidade de uma guarnição do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, que isolou a área para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos de praxe, o veículo foi removido por um guincho e encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

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As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.